Ieri Karina Cascella era ospite a Pomeriggio 5 e ha detto che Fabrizio Corona ha sbagliato i toni nel suo intervento a L‘Isola dei Famosi, ma ha anche aggiunto che lui ha fatto il suo lavoro. Da quel momento sono piovute moltissime critiche contro l’opinionista di Barbarella. La Cascella ha quindi deciso di spiegare dettagliatamente il suo pensiero in una serie di storie.

“All’Isola dei Famosi è successo quello che può accadere nella vita a tutti. Sono anche certa che quando lui ha scelto di partire per l’Honduras fosse consapevole che tutto ciò che riguardasse la sua vita da quel momento in poi sarebbe potuto diventare di dominio pubblico. Fogli infatti ha reagito con classe ed eleganza.

Discuto i modi e i toni del video di Corona, che poteva essere fatto in maniera più educata e garbata. Poteva essere più gentile. Cercare in tutti i modi di trovare un capro espiatorio per manifestare la propria indignazione su tutta la questione, offendendo in maniera assurda e eccessiva la conduttrice, mi pare altrettanto irrispettoso. Alessia Marcuzzi? Non fa altro che riportare ciò che accade nel reality. È brutto leggere messaggi così brutti sui social, che si tratti di Alessia o di qualsiasi altra conduttrice. Quando escono queste notizie non si può far finta di nulla. Non è certo colpa della conduttrice o del programma.

Se c’è qualcuno che dovrebbe assumersi le proprie responsabilità, anche solo per dire che si tratta di una bufala, questa è la moglie di Riccardo Fogli. Perché le chiacchiere non vengono fuori dal niente. Io proteggerei il mio mettendoci la faccia […] la sua assenza in TV pesa più di un macigno. Poi invece c’è Celli che continua a vagare in tv…”