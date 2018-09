Karina Cascella è tornata a Uomini e Donne, ma chi sperava in un suo ritorno come opionista dovrà ricredersi, dato che l’attuale opinionista di Domenica Live tornerà da Maria De Filippi nel ruolo dell’informatrice.

Come riportato da IsaeChia, durante la registrazione della nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, Karina Cascella sarebbe entrata in studio per segnalare una presunta scorrettezza del single Federico Rubini, corteggiatore di Teresa Langella.



Secondo quanto riportato dalla Cascella, Rubini sarebbe uscito con una sua cara amica (pare ci sia stato anche qualcosa di fisico) e nonostante quest’ultimo abbia negato, Teresa – dopo aver parlato al telefono con l’amica di Karina – ha deciso di eliminare il ragazzo.

Si passa a Teresa che non ha portato fuori Federico – si legge su IsaeChia.it – entra Karina Cascella, cellulare in mano. Dice che venerdì scorso Federico avrebbe passato la serata con un gruppo di amici tra cui un’amica di Karina con la quale Federico aveva avuto una storia già questa estate. La ragazza riferisce a Karina che venerdì, andati via tutti gli altri, sarebbero rimasti insieme come una coppia (e che quindi ci sarebbe stato anche qualcosa di fisico) in macchina fino alle 5 della mattina. Lui nega tutto dicendo che questa è una cosa inventata dalla ragazza che, presa da lui, ci sarebbe rimasta male della sua scelta di andare a corteggiare Teresa. La ragazza avrebbe riferito a Karina che Federico le avrebbe confidato che lui starebbe nel programma solo per ottenere visibilità e che gli mancavano le sue labbra e il suo profumo. Teresa parla con questa ragazza dal cellulare di Karina. Dice che non l’ha convinta del tutto però a questo punto non se la sente di continuare con Federico perché comunque anche solo vedendo questa ragazza le aveva mancato di rispetto. Lui ammette la serata al pub ma continua a negare il prosieguo da solo con la ragazza. Teresa lo elimina ma scoppia a piangere.