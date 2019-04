A Karina Cascella in questi anni è stato proposto di partecipare al Grande Fratello di Barbara d’Urso, al Grande Fratello Vip ed anche a L’Isola dei Famosi, ma al momento ha sempre rifiutato tutto.

Le motivazioni di tali rifiuti – come ha più volte spiegato – sono da attribuirsi a sua figlia Ginevra avuta dall’ex tronista Salvatore Angelucci: “Ho una bambina di cui occuparmi. Il suo papà lavora in giro per il mondo, non ho i genitori, i nonni paterni vivono lontano. E io non lascerei mai mia figlia. Mai“.

Questa sera però, come già letto dalle anticipazioni, Karina Cascella entrerà nella casa del Grande Fratello per un confronto / scontro con Cristian Imparato che nei giorni scorsi l’aveva appellata come una “stron*a cornutazza napoletana“. “Ti dico una cosa – ha scritto Karina su Instagram – il primo provino della mia vita l’ho fatto per il Gf! Quindi sì, sono molto emozionata e credo che domani si noterà. Pensa che gli autori non mi presero. Fui scartata alla fine. Ero quasi dentro, poi mi dissero no”.

Nel dubbio preparo i popcorn per stasera, anche se la Cascella sembra andare in pace, quindi non illudiamoci di vedere un Corinne – Serena 2.0.