Dopo Mara Venier anche Karina Cascella ha criticato su Instagram il selfie di Eva Henger e Francesco Monte:

“Scusatemi sogno o son desta?😂🤔🙄

Ma io dico ma fate davvero?

Ma è uno scherzo dai..la foto non sarà reale..magari è un fotomontaggio….

Perché non posso pensare che in questi due mesi e mezzo, si sia parlato di sedi legali, si siano messi in discussione ruoli, produzioni televisive, la trasmissione, chi ci lavora, in video e dietro.

Per non parlare di tutto ciò che ci girava intorno e quindi le “inchieste” di striscia la notizia, Eva che cercava verità a destra e manca, Francesco che non si è mai fatto vivo, parlando poche volte ma deciso ad intervenire contro di lei.

La domanda è…ma ce la fate????

Forse una risposta ce l’ho..

È no.

Perché altrimenti i protagonisti si sarebbero passati una mano sulla coscienza prima di creare un putiferio, coinvolgendo persone che per quel programma ci lavorano seriamente, e rischiando anche di far danni importanti, per cosa??? A questo punto per nulla.

E qui mi fermo davvero, perché ciò che vedo io in questo mondo mi piace sempre meno.

#senzaparoleproprio✋❌

Qualcuno ora a cui dovrebbero essere fatte delle scuse c’è si chiama Alessia💓

#coerenzazero#dignitamenodizero#lorodue

Ragazzi per favore anche voi, siate razionali. Dopo tutto quello che Francesco ha “passato” per via delle dichiarazioni di Eva, tanto da avere ormai il timbro di uno che fuma le canne😅ma manco morta io mi facevo la foto! Ma neanche se costretta! Dai su lo sapete anche voi. Ma mica li avranno legati eh? Ma lì vedi come ridono sereni? Ma basta guardare. Anche se li avessero tirati in mezzo ma non esiste. Ma hai idea di cosa non è successo in questi mesi???? Sono finti loro. Se minacciano di morte la mia famiglia per via di una mancata ammissione da parte di una persona e quindi indirettamente è “colpa” sua, io con questa persona non farei MAI e poi MAI una foto. Mi avrebbero dovuto legare! E non sarei riuscita a sorridere. Quindi dai su”