Karina Cascella e Lorenzo Crespi ieri hanno dato spettacolo a Domenica Live, dove la prima era stata chiamata a ricoprire il ruolo dell’opinionista ed il secondo in quello del vip caduto in disgrazia.

Quando la Cascella ha fatto notare a Crespi che lui nel corso della vita ha guadagnato molti soldi ed il fatto che ora pianga miseria è un insulto a chi non arriva alla fine del mese, l’attore ha sbroccato.

I due si sono reciprocamente offesi (“Fatti vedere da uno psicologo bravo, non sei George Clooney” – “Non sei un’attrice, non sei una cantante, non sei una ballerina, non puoi giudicare” – “Quanta pazienza mi ci vuole” – “Vai a ca*are, torna nel pubblico di Maria De Filippi“) ed hanno anche rifiutato di fare pace.





Karina Cascella, che si è eletta “voce del popolo” ha poi risposto a Crespi via Instagram pubblicando anche una serie di messaggi (in un italiano dadaista) che le sono stati inviati dai suoi fan.



Karina Cascella i messaggi privati che ha ricevuto