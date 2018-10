Karina Cascella fa una proposta a Barbara d’Urso e come svelato nel titolo la conduttrice dovrebbe proprio accettare.

Come già sappiamo, la prossima primavera tornerà la sedicesima edizione del Grande Fratello che vedrà al timone di nuovo la d’Urso per la quinta volta dopo le vittorie di Floriana Secondi, Serena Garitta, Jonathan Kashanian e Alberto Mezzetti.

Se l’anno scorso Barbara d’Urso arruolò come opinionisti due mattatori dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip (Cristiano Malgioglio e Simona Izzo) quest’anno – considerando il cast attuale – ho forti dubbi che decida di prendere qualche ex gieffino. Per questo motivo la richiesta di Karina Cascella potrebbe non cadere nel vuoto.

“Accetteresti il ruolo da opinionista al GF Nip 16? – chiedono a Karina su Instagram – Anche seduta con le gambe incrociate sul pavimento! Sarei perfetta, lo so pecco di presunzione però è la verità. Saprei cogliere il momento giusto per mettere in difficoltà i concorrenti specie quando non si espongono o quando fanno i finti moralisti. Ho una percezione sulle persone che potrebbe essere utile al programma”.

Sarebbe un sogno vedere Karina Cascella opinionista del Grande Fratello. Dopo oltre un decennio contesa fra Uomini e Donne e Domenica Live, Karina potrebbe essere pronta per il debutto in prima serata.