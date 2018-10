Karina Cascella fa una proposta a Alessia Marcuzzi e come svelato nel titolo la conduttrice dovrebbe proprio accettare.

Questo articolo vi sembra un deja-vu? È perché solo una settimana fa la Cascella ha fatto la medesima proposta a Barbara d’Urso ed io, anche in quella occasione, l’ho supportata.

Approfittando delle domande di Instagram, Karina Cascella ha infatti ammesso che le piacerebbe fare l’opinionista alla prossima edizione de L’Isola dei Famosi facendo sapere di essersi già candidata a chi di dovere.

Nel dubbio la creatura mariana ha pure taggato Alessia Marcuzzi descrivendosi come “l’opinionista che hai sempre sognato” e che “il pubblico chiede di me“.



Esternazioni un po’ alla Kanye West ma che anche in questa occasione mi sento di supportare: archiviata Mara Venier (emigrata in Rai) e Daniele Bossari (occupato a fare altro), la prossima edizione de L’Isola dei Famosi ha bisogno di un opionista abituato a creare dinamiche e seminare zizzania e chi meglio di Karina Cascella per questo?

Alessia Marcuzzi, pensaci.