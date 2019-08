B!tches, è uscita una nuova puntata di ‘Uomini e Donne: la rivolta dei rosiconi contro miss redazione‘ ed è stato introdotto un nuovo personaggione, Karina Cascella! L’opinionista di Barbara d’Urso ha difeso a spada tratta Raffaella Mennoia e si è scagliata contro Teresa Cilia.

“Oggi ho visto delle storie che ha fatto Teresa, non mi ricordo il cognome. Non so perché lei ce l’abbia con Raffaella. Io a Raffaella devo tutto, mi ha presentato il padre di mia figlia, Maria. Siamo amiche da 20 anni e penso di conoscerla bene. Posso permettermi di dire che conosco come lavora Maria e la redazione. Sono tutti attenti ai ragazzi, li coccolano, rispondono giorno e notte per qualsiasi problema. Quando si tocca una persona a me cara come Raffaella intervengo. Tu cara teresa hai fatto Uomini e Donne. Sei stata vista da milioni di telespettatori. Hai avuto così numeri molto alti sui social e ora puoi lavorare con le aziende. Ti è stata anche data la possibilità di fare Temptation Island e lavorare nella redazione. Sono scioccata e allibita dalla tua ingratitudine. Non è possibile che devo vedere delle storie dove Raffaella viene denigrata. Una grande mancanza di rispetto come donna. Perché l’hai fatto? Per avete due follower in più? Non infangare persone che ti hanno fatto del bene. Hai minacciato, hai detto che vuoi rivelare delle cose. Ma di che stiamo parlando?!”.

Teresa Cilia ha subito risposto tirando in ballo anche una delle troniste più amate di sempre, Paola Frizziero.

“Parli tu Karina e mi dai lezioni di vita? Raffaella Mennoia è una tua amica e vi parate il cul* a vicenda. Avete fatto passare per pazza Paola Frizziero e poi è uscita fuori la verità. L’hai fatta uscire pazza. Le hai rubato il fidanzato. Fai la morale a me? Poi non sai nulla di quello che è successo. Non ho sputato nel piatto dove ho mangiato. Io a Uomini e Donne ho trovato l’amore. Io parlo di una singola persona. Capisco che parti in sua difesa. Siete fatte della stessa pasta. La differenza tra me e te è che io non mi faccio comandare da nessuno e non rubo i fidanzati. Sono scioccata. Una persona come Karina fa la morale a me dopo quello che ha fatto? Vi manca la sincerità.”

Io amo Karina e sono anni che mi auguro che abbia più spazio in tv, ma non penso che Teresa abbia alzato tutto questo polverone per dei follower in più. Tra la Cilia e la Mennoia ci saranno stati dei dissapori che non conosciamo.

