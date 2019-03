Dopo la partecipazione di Giampaolo Celli all’ultima puntata di Domenica Live e tutte le accuse ricevute sui social, Karin Trentini ha deciso di dire la sua verità. La moglie di Riccardo Fogli domenica sera ha nuovamente negato di aver tradito il naufrago.

Ieri a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha mandato in onda lo sfogo della donna:

“Pensate, ma se io ho un uomo o se io tradissi mio marito con un altro uomo, lo metterei sulle mie stories? Cioè, ragazzi, posso sapere chi l’avrebbe mai fatto? Il vestito da sposa che indossavo in quella foto non sono nemmeno sicura che fosse di una sfidata della persona di cui stiamo parlando. Però, se andate a vedere sotto il post, c’è il nome di un fotografo. L’ho conosciuto 4 anni fa, mi ha fatto quella foto in quella sfilata. Era un post dedicato a lui. La foto sul dondolo? Mio marito era presente in quella foto era con noi. Se seguite bene, se notate, sapete che anche lui aveva una foto con quel personaggio, con la stessa maglietta. Se io da 4 anni ho un’amante non siete riusciti a farmi una foto?! Peccato. Mio marito mi crede e tutto il resto è solo schifo!”.

Qualcosa però non quadra, visto che lo stesso Riccardo Fogli – poche ore dopo le storie di Karin Trentini – ha dato una versione diversa a quella della moglie. Il naufrago infatti ha detto di non conoscere Celli ed ha assicurato che non era presente durante lo scatto sul dondolo.

“No non c’ero in quella fotografia, assolutamente no. Se lo conosco? No, non lo conosco, però potrei conoscerlo in futuro. Non so chi sia, ma ci conosceremo presto. Appena esco ci conosciamo”.

Nessuno giustifica l’intervento di Corona, ma nella versione della Trentini…



I video di Karin Trentini.

Sembra anche che subito dopo il videomessaggio di Fabrizio Corona, Karin abbia pubblicato una storia con queste parole: “Criminali, vergogna“.