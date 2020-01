Inizia con cinque finali il 2020 della Nazionale italiana di karate in Premier League, la più importante competizione internazionale a tappe. Nel primo appuntamento di Parigi, gli Azzurri vanno a caccia di tre ori e due bronzi ma soprattutto di punti fondamentali per qualificarsi alle Olimpiadi di Tokyo del prossimo agosto, le prime in cui sarà presente il karate. Viviana Bottaro, una certezza ormai nel kata individuale, il combattimento simulato contro avversari immaginari, Luca Maresca, nel kumite -67kg, e la squadra femminile di kata saliranno sul tatami francese per la medaglia più preziosa (diretta dalle 14:30 su Repubblica Tv Sport). Dopo un’eccellente qualificazione, la genovese ha superato in semifinale la giapponese Kiyou Shimizu e sfiderà la spagnola Sandra Sanchez in una replica della gara che ha assegnato il titolo europeo. Incontro molto complicato così come quello di Maresca che affronterà Steven Dacosta, uno dei beniamini di casa, e quello del trio Casale, D’Onofrio, Pezzetti, impegnate con la Spagna.

Qualche ora prima (diretta dalle 9:30) toccherà a Luigi Busà, capitano della spedizione azzurra, nei -75 kg dove si giocherà il gradino più basso del podio grazie al ripescaggio. Il suo avversario nel terzo turno, il francese Logan Da Costa, è infatti arrivato in finale, dando una seconda possibilità al “Gorilla” di Avola. L’altra medaglia di bronzo in palio per l’Italia se la giocherà la squadra maschile di kata, composta da Alessandro Iodice, Gianluca Gallo e Giuseppe Panagia, che sfiderà il Kuwait. Nel loro caso la gara di Parigi non avrà valore per la qualificazione alle Olimpiadi, dato che il kata a squadre non sarà presente a Tokyo.