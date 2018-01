Il recupero di Allegri, assente negli ultimi allenamenti per influenza, è la notizia positiva in casa Juventus a tre giorni dal ritorno in campo con il Genoa, in programma all’Allianz Stadium lunedì. L’obiettivo è proseguire con il trend positivo tenuto negli ultimi anni, con i campioni d’Italia capaci di infliggere un triplo 3-0 nelle ultime tre stagioni alle malcapitate di turno. Il tecnico bianconero potrà contare su De Sciglio, recuperato e pronto a riprendere il suo posto sulla fascia destra della difesa a quattro, ma dovrà ancora fare a meno di Buffon e Cuadrado, il cui rientro in campo si avvicina, oltre che di Howedes, Dybala e Marchisio.

AUGURI BIANCONERI PER MARCHISIO – Nel giorno del suo 32esimo compleanno, Claudio Marchisio ha celebrato la sua vita in bianconero, partita nel settore giovanile e proseguita ininterrottamente, se si esclude la parentesi di un anno in prestito all’Empoli, con la società che l’ha visto muovere i primi passi, riuscendo anche ad esprimere con chiarezza ed eleganza il suo desiderio per il futuro. “I miei desideri e le mie ambizioni hanno sempre gli stessi colori – ha scritto sul suo profilo Instagram il centrocampista -. Non c’è un solo attimo passato con te che non sia all’altezza dei miei sogni. Grazie a tutti per gli auguri e per l’affetto che mi dimostrate ogni giorno”. Messaggio impreziosito dalla foto che lo ritrae da bambino e da adulto con la palla al piede e il bianconero indosso. Un modo come un altro per esprimere il suo desiderio di proseguire la sua carriera ancora alla Juventus, nonostante le voci di mercato.

BUFFON BENEFICO – Il suo momento non è certamente dei più felici, visto l’infortunio che lo sta tenendo lontano dal campo a lungo in quella che, a detta di molti, dovrebbe essere la sua ultima stagione agonistica. Eppure Gigi Buffon è protagonista in questi giorni di una campagna promossa dall’associazione di solidarietà e cooperazione internazionale LVIA (www.lvia.it), realizzata con l’obiettivo di curare i bambini malnutriti in Burkina Faso e aiutare le loro mamme a farli crescere in salute. “Mangia che diventi grande” è il nome dell’iniziativa di cui il portiere e capitano della Juventus è testimonial: l’intervento di LVIA si svolge in un’area difficile, nel nord del Burkina Faso e si estende anche al nord Mali, regioni del Sahel africano colpite da infiltrazioni terroristiche, desertificazione e povertà estrema. Con un tasso di malnutrizione infantile tra i più gravi del Burkina Faso e tra i più critici al mondo. “Sono un papà anch’io e vorrei che tutti i bimbi avessero la possibilità di diventare grandi – ha spiegato Buffon -. In Burkina Faso la malnutrizione infantile crea danni permanenti nella crescita e in molti casi anche la morte. Per questo ho deciso di sostenere LVIA, che da anni lavora per salvare la vita a migliaia di bambini”. L’iniziativa, che durerà fino al 27 gennaio, può essere sostenuta da chiunque con un sms o una chiamata da rete fissa.