La solida base su cui costruire i successi futuri della Juventus, la corsa alla Champions ma anche la risposta alla crescita costante dell’Inter sul fronte interno, si sta allargando in questi giorni. Oltre al rinnovo di Buffon, una formalità vista la voglia del portiere di restare in bianconero e l’affidabilità di un secondo portiere di questo livello e con tale attaccamento alla maglia, e a quello di Dybala, si sta lavorando al prolungamento del contratto di Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero, che ha avuto la sfortuna di farsi male gravemente a inizio stagione, resterà almeno un altro anno in bianconero: un rinnovo lineare, impossibile immaginare Chiellini con un’altra maglia e una Juventus senza il suo capitano.

Ricambio generazionale

Il rinnovo del capitano permetterà alla società di proseguire nella strada di un ricambio generazionale “morbido”, senza strappi o tagli netti: già quest’anno l’olandese de Ligt, giovane centrale che rappresenta il futuro della retroguardia bianconera, era approdato alla Continassa proprio con quell’obiettivo, cioè sostituire passo dopo passo uno dei due cardini della difesa della Juventus. L’infortunio di Chiellini ha costretto ad accelerare il ricambio generazionale, gettando immediatamente in campo con grandi responsabilità il difensore ex Ajax. Che ha risposto con prestazioni altalenanti, almeno all’inizio, acquisendo settimana dopo settimana maggior dimestichezza con i nuovi compagni e il nuovo sistema difensivo di Sarri.

Demiral e Romero

L’olandese non è l’unico a scalpitare alle spalle di Chiellini e Bonucci: dopo un esordio decisamente negativo contro il Verona in casa, con il rigore causato ma anche qualche giro a vuoto, Demiral si è rimboccato le maniche conquistando la fiducia di Sarri e scalzando, almeno fino all’infortunio, proprio de Ligt. Presente e futuro della difesa bianconera rappresentati anche dall’argentino Romero, di proprietà della società ma attualmente in prestito al Genoa: probabile che il centrale rimanga un altro anno in prestito, vista la giovane età e l’esperienza ancora limitata del difensore rossoblù. Esperienza e freschezza non mancano: toccherà a Sarri proseguire nel progetto che prima gli infortuni e poi la pandemia hanno bloccato solo momentaneamente.







