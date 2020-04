TORINO – La quotidianità in casa Juventus durante l’emergenza Covid-19 è un’entità tutt’altro che omogenea, tra quarantena, ritorni a casa negli ultimi giorni e partenze anticipate alle settimane scorse. Gli ultimi due a lasciare Torino e l’Italia per tornare nel proprio paese d’origine, seppur con condizioni sanitarie completamente diverse, sono stati il polacco Wojciech Szczesny e il francese Adrien Rabiot. Il portiere bianconero ha lasciato Torino qualche giorno fa, raggiungendo finalmente la propria famiglia in Polonia dopo i 14 giorni di quarantena portati a termine dopo la notizia della positività di Daniele Rugani. Ieri invece Adrien Rabiot, nel giorno del suo compleanno, ha festeggiato nella sua casa in Francia, giocando a calcio e recuperando un po’ di normalità: due tiri nel suo campetto privato, naturalmente in solitaria, una foto in piscina, tutto documentato sul suo profilo Instagram.

Coronavirus, stare a casa con stile: Georgina taglia i capelli a Ronaldo in riproduzione…. Intanto prosegue la lotta contro il virus da parte di Daniele Rugani, Paulo Dybala e Blaise Matuidi: se il difensore toscano è stato il primo positivo nel campionato di Serie A, restando comunque asintomatico per tutta la durata dell’isolamento se si esclude un episodio di febbre e mal di gola passeggero, per Dybala e Matuidi la quarantena prosegue. L’argentino è ancora in casa in centro a Torino in compagnia della fidanzata, Oriana Sabatini, risultata nuovamente positiva al tampone, notizia che è stata una doccia fredda per entrambi. Mentre il centrocampista francese dovrà ancora proseguire per altre due settimane l’isolamento in famiglia, pur essendo ancora asintomatico.







