Raiola, acqua sul fuoco

Potrebbero essere scelte obbligate quelle di Maurizio Sarri per il match di sabato pomeriggio a Ferrara contro la Spal, ultimo tratto di rincorsa prima di lanciarsi nella tanto attesa Champions League. Il centravanti argentino non ha infatti preso parte all’allenamento odierno, andato in scena davanti a una selezionata schiera di tifosi, per una leggera lombalgia: niente di particolarmente preoccupante per il Pipita, che spesso è costretto a convivere con fastidi alla schiena. Sabato dovrebbe tornare a disposizione di Sarri, così come Ronaldo che ritornerà dopo il turno di riposo concesso dall’allenatore bianconero in occasione della sfida con il Brescia. Le non perfette condizioni di Higuain spingono ancora di più la Juventus verso il nuovo assetto ideato da Sarri, con Dybala libero di spaziare e svariare per tutto il campo, condizione che si unisce all’ampia libertà concessa, anzi sarebbe più giusto dire richiesta e naturalmente ottenuta, da Cristiano Ronaldo. Nella seduta odierna hanno svolto un programma personalizzato Pjanic, ancora alle prese con l’affaticamento muscolare agli adduttori e certamente a riposo con la Spal in vista del Lione, Rabiot, che ha svolto una sessione individuale come da programma, e Pinsoglio, fermato da un leggero attacco influenzale. Senza Bonucci, squalificato, Demiral, Douglas Costa e Pjanic, Sarri recupera Khedira e Bernardeschi e convive con il dubbio Higuain in vista della sfida con la Spal: contro il Lione resteranno ai box solo Demiral e Douglas Costa.

Dopo le bordate dei giorni scorsi, è ritornato su toni più concilianti il manager di Paul Pogba, Mino Raiola. Ai microfoni di Sky Sports Uk, l’agente italo-olandese ha gettato acqua sul fuoco, lasciando naturalmente aperte diverse possibilità ma abbassando decisamente i toni, parlando addirittura di una possibile trattativa per il rinnovo del suo assistito con il Manchester United: “Non ho problemi con Paul (Pogba, ndr) e siamo aperti a trattare il rinnovo con il Manchester United. Non sapevo che avessero una partita, quindi non ho fatto apposta a twittare prima della gara, probabilmente non è stato il miglior momento”. Una parziale retromarcia che si è intrecciata con una delle giustificazioni più utilizzate nel continuo gioco delle parti con i media (“Le mie parole sono state decontestualizzate e usate in malo modo”), prima di cercare di ricucire il rapporto con Solskjaer: “Ultimamente qualunque cosa succede intorno a Ole è sempre colpa mia, ma non ho niente contro di lui. Lo contatterò, gli auguro solo il meglio, perché augurare il meglio a lui è come augurare il meglio a Paul Pogba e a Jesse Lingard”.

Sibillino su Pogba

Dopo aver aperto a un possibile addio, Raiola è tornato sulla cessione di Pogba: “Paul non vuole andare via dallo United, per ora ha un contratto e le cose stanno così. Le persone vogliono sentire qualcosa che non dico solo per creare confusione. Per ora è un giocatore dei Red Devils che rispetta il suo contratto: sono tutti preoccupati che Pogba se ne vada, ma io no. Forse ci saranno colloqui tra me e il club per il rinnovo del contratto”.

La plusvalenza

Mentre la questione Pogba continua a tenere banco, arriva la cessione definitiva di Emre Can, ceduto al Borussia Dortmund e riscattato dal club tedesco. “A seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società Borussia Dortmund – si legge nel comunicato della società bianconera – del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can a fronte di un corrispettivo di € 25 milioni pagabili in tre esercizi”. Un’operazione che genera “un effetto economico positivo di circa € 12,4 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori”.