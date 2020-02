Allegri: “Nessuna maledizione Champions”

Un pezzo alla volta, un recupero dopo l’altro. La Juventus si prepara alla sfida di sabato contro la Spal, ultimo banco di prova prima di tornare a calcare il palcoscenico della Champions League contro il Lione. Ancora ai box Gonzalo Higuain, che anche oggi ha saltato l’allenamento alla Continassa dedicando gran parte del tempo alle terapie per la lombalgia, rientrato in gruppo Adrien Rabiot, che ieri aveva seguito una programma di allenamento personalizzato. Nessun problema fisico per il francese, che ha svolto un programma a cui, a turno, si sono sottoposti tutti i bianconeri in questo periodo. Ancora allenamento differenziato per Miralem Pjanic, alle prese con l’affaticamento muscolare agli adduttori che l’ha costretto ad alzare bandiera bianca dopo solo sette minuti della sfida con il Brescia. Sabato a Ferrara il regista bosniaco non dovrebbe essere neanche tra i convocati, tenuto a riposo per fargli poi indossare una maglia da titolare nella sfida in programma in Francia. Ancora out Douglas Costa, fuori per un problema muscolare, e Demiral, la cui stagione è finita dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Da Parigi, dove ha presentato il suo libro, Massimiliano Allegri ha svelato in parte il suo futuro, preannunciando il suo ritorno nella prossima stagione – “Non parlo del mio futuro, non lo conosco, ma a settembre devo tornare necessariamente ad allenare, altrimenti mi abituo troppo a stare in vacanza” -, tornando anche sulla questione Champions League, un tormentone per la Juventus: “Nessuna maledizione, con la Juventus abbiamo giocato due finali, partite che puoi vincere o perdere – ha spiegato all’Afp -. Abbiamo affrontato il Real Madrid e Barcellona, che erano le squadre più forti in quel momento, non c’è assolutamente alcuna maledizione. Bisogna giocarla con grande serenità, come tutti i grandi eventi”. Dopo aver assegnato il suo personalissimo premio di miglior allenatore – “in questo momento Klopp, come i grandi manager, comprende che tipo di squadra ha e come far giocare i calciatori nel miglior modo possibile” -, Allegri è tornato a parlare dei tanti fuoriclasse allenati nella sua carriera: “Ronaldo e Ibrahimovic continuano a mettersi in discussione, Cristiano oltre alle qualità tecniche che possiede, dopo cinque Palloni d’oro, cinque Champions League, si sta ancora allenando per raggiungere altri obiettivi. Zlatan è un altro giocatore che, anche adesso a Milano, dimostra ancora di essere un campione”.