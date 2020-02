Maurizio Sarri parla alla vigilia di Lione-Juventus, andati degli ottavi di finale di Champions League.

I sindaci dei due comuni sulla cui area si trova allo stadio hanno chiesto di bloccare l’ingresso dei tifosi italiani. Qual è la sua opinione?

“Il coronavirus è un problema europeo, non italiano. Noi abbiamo molti positivi perché abbiamo fatto 3.500 tamponi, voi francesi no perché ne avete fatti solo 300. Ritengo che i nostri tifosi abbiano tutti i diritti di assistere alla partita. Chiaramente esiste un problema che le autorità devono in prima battuta contenere e in seconda risolvere”.

Quanto sente il peso di dover portare la Champions alla Juventus?

“Sento di più il peso della responsabilità quando giochiamo in campionato, perché abbiamo l’obbligo di vincerlo. In Europa fate tutti finta di nulla, ma sapete benissimo che ci sono squadre che hanno una potenza superiore alla nostra e una squadra forte almeno quanto la nostra. Ci sono almeno 10-12 club che hanno l’obiettivo-sogno di vincere la Champions e visto il panorama del campionato italiano, per noi è un sogno difficilissimo. Però siamo molto fortunati a poterlo inseguire, perché non c’è niente di più bello che inseguire un sogno: se lo realizzi è un’estasi, se no è stato bellissimo il viaggio”.

Come ha visto la squadra in allenamento?

“L’allenamento più bello della stagione lo abbiamo fatto in Arabia Saudita prima della Supercoppa e abbiamo perso, quindi non mi fido. In questi giorni la palla girava bene, è un buon indizio ma non vale al 100%. Diciamo che se ci alleniamo per tre mesi come oggi, allora siamo forti”.

È finalmente soddisfatto di Rabiot?

“Entrare nel calcio italiano non è semplice, per mentalità e tatticismo, ha fatto fatica persino Platini. Adrien è in grande crescita, infatti sta giocando con continuità e l’evoluzione è nettamente positiva. È un ragazzo che ci lascia costantemente la sensazione di poter fare di più. Il potenziale lo sta tirando fuori ma può fare ancora meglio. Il percorso di crescita sembra ben avviato”.

Si aspetta una prestazione simile a quella di Madrid contro l’Atletico?

“Mi aspetto una prestazione, anche perché altrimenti è difficile fare risultato. Il Lione ha come unico difetto la mancanza di continuità, ma ha tecnica e accelerazione. È una partita pericolosissima, ma a questo punto della Champions è inevitabile”.

Pensa che sarà il cammino europeo a determinare il suo futuro?

“Non lo so, so che il presidente ha detto che il progetto è triennale e in lui ho fiducia, solitamente parla in maniera schietta”.

Che caratteristiche deve avere domani il centrocampo?

“Sarà una gara difficile da interpretare, loro alternano momenti di pressione e altri in cui aspettano e ripartono. Un po’ di gamba in uno dei tre centrocampisti ci farà comodo”.

Cosa si aspetta da Ronaldo?

“Il suo stato di forma lo dicono i numeri. È trainante, sta bene sotto tutti i punti di vista, fisico e mentale e ci trascina non solo in gara ma anche in settimana durante gli allenamenti”.

Khedira a Douglas Costa sono già pronti per la panchina?

“Non abbiamo ancora deciso, non lo so. Sono clinicamente guariti ma hanno bisogno di allenarsi ancora. La loro presenza è importante non tanto per domani, ma perché possiamo fare affidamento su di loro in un periodo in cui abbiamo molte partite ravvicinate”.

Bonucci: “Siamo cresciuti rispetto all’anno scorso”

Sarà una Juventus diversa quella che domani inizierà il percorso che, nella migliore delle ipotesi, potrebbe portarla verso Istanbul. Una squadra più matura, che ha fatto tesoro delle lezioni degli scorsi anni secondo Leonardo Bonucci: “Dopo l’anno scorso siamo cresciuti – conferma il difensore bianconero -. Quest’anno abbiamo un altro modo di giocare, quando vedi la palla come corre in allenamento nelle partitine, vivi quello che può succedere in partita con maggior semplicità”. Le sensazioni lasciano comunque il tempo che trovano, visto che nel passato non sempre sensazioni positive hanno portato i risultati sperati: “Nel 2016 ho pensato fosse l’anno buono, avevamo portato a termine una grande rincorsa in campionato e ci sentivamo imbattibili. A Monaco contro il Bayern eravamo andati due volte in vantaggio, invece non andò bene. Oggi sono fiducioso, sono positivo, c’è entusiasmo e siamo pronti per questo rush finale in tutte le competizioni. Anche l’allenamento di oggi mi lascia ben sperare per domani”. I recuperi di Khedira e Douglas Costa, ma soprattutto di Chiellini, allargano il ventaglio delle scelte di Sarri, con tutto il potenziale a disposizione ad esclusione di Demiral: “La squadra è carica, determinata. Veniamo da due partite positive che ci hanno ridato entusiasmo che si era un po’ perso. Siamo pronti a giocare contro una buonissima squadra: ritrovare Giorgio è importante per tutto il mondo Juve. Lui è un simbolo di carisma, leadership, per me è sempre stato un onore e un piacere giocare insieme, ho imparato tanto da lui e spero di poter continuare a vincere tanto insieme a lui”.

A rendere ottimista la Juventus è anche il tempo che passa, gli allenamenti passati a provare e rodare il nuovo sistema di gioco, la nuova fase difensiva, filosoficamente diversa rispetto al passato: “Le richieste del mister sono l’opposto rispetto al passato. Prima difendevamo singolo contro singolo, ora coordinati e di squadra. Il processo di apprendimento sta migliorando sempre di più, nella gestione della palla e nella fase difensiva. Serve allenamento, costanza: il fatto di giocare ogni tre giorni ce ne priva, ma abbiamo iniziato questo percorso consapevoli di quanto ci aspettasse”.