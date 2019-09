Ritorno alla normalità

Una rete segnata, specialmente in una partitella amichevole contro gli Under 23 durante l’allenamento, non può essere annoverato tra le grandi imprese della stagione. In ogni caso il gol di Aaron Ramsey segnato in allenamento è stato il primo segnale positivo proveniente dal gallese dopo tanto tempo. Reduce da un infortunio muscolare, Ramsey ha patito il ritardo di condizione nella prima giornata con il Parma, accusando poi una lombalgia nella settimana successiva che ne ha rallentato il lavoro e gli ha precluso gli allenamenti pre-Napoli. Nonostante ciò in casa Juventus la fiducia è tanta nei mezzi e nelle potenzialità dell’ex Arsenal, arrivato a parametro zero a febbraio. Una pedina fondamentale nello scacchiere tattico di Maurizio Sarri, al punto da spingere verso l’esclusione Emre Can dalla lista Champions, calciatore che avrebbe dato maggiori certezze almeno dal punto di vista fisico, per inserire proprio il gallese, jolly tutta corsa e tecnica in grado di giocare sia dietro le punte che da interno di centrocampo.

Se l’allenamento di mercoledì è stato il primo a cui ha preso parte Maurizio Sarri dopo la polmonite che l’ha colpito, primo passo verso il suo rientro a pieni giri, nella seduta odierna il tecnico ha potuto riabbracciare Higuain e Douglas Costa, rientrati da due giorni di vacanza extra concessi dal club a due dei protagonisti dell’inizio di stagione. I nazionali invece torneranno solo a partire dalla prossima settimana. Sfide che vedranno scendere in campo oggi anche Germania e Olanda, con i bianconeri Emre Can e De Ligt che si affronteranno con le maglie delle rispettive nazionali: primo impegno per il centrocampista tedesco dopo l’incidente diplomatico di mercoledì che sarà affrontato al suo rientro dall’avventura con la maglia della Germania.