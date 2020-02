Verso Ferrara

La settimana della Juventus, dopo il giorno di riposo concesso da Maurizio Sarri, è iniziata nel modo migliore. L’allenatore bianconero ha infatti incassato il ritorno in gruppo di Federico Bernardeschi e di Sami Khedira, quest’ultimo assente da fine novembre quando si sottopose ad un intervento di pulizia del ginocchio. Con il ritorno in campo di Chiellini, l’infermeria bianconera si sta svuotando completamente, se si esclude il difensore turco Demiral, all’inizio del suo percorso di guarigione dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio. Nella seduta odierna ha invece svolto lavoro fisioterapico Miralem Pjanic, come programmato dallo staff medico della Juventus: l’affaticamento muscolare accusato dal regista bosniaco dopo soli 7′ in campo nell’ultima sfida di campionato contro il Brescia non dovrebbe toglierlo di scena in vista della doppia sfida con il Lione e dell’importante scontro diretto contro l’Inter in campionato.

Con i soli Douglas Costa, Demiral e Pjanic indisponibili, e con Bonucci squalificato, la Juventus prepara la trasferta di sabato quando alle 18 affronterà la Spal in trasferta. Un vero e proprio “testacoda” che i bianconeri affronteranno con la massima concentrazione prima di calcare di nuovo il palcoscenico europeo, con la sfida di andata contro il Lione in programma la settimana successiva. Probabile il ricorso di Sarri al turnover: Rugani dovrebbe sostituire Bonucci facendo coppia con De Ligt, mentre è probabile che l’allenatore bianconero si affidi nuovamente al modulo scelto per le ultime due partite, con il Milan e con il Brescia. Un 4-3-3 in fase offensiva che si trasforma, vista la versatilità di Cuadrado, impiegato nel tridente offensivo, in 4-4-2 in fase difensiva, dando equilibrio e solidità alla squadra. Senza dimenticare che con il ritorno di Bernardeschi e Khedira, per quanto lontani dalla miglior condizione specialmente il tedesco, vista la lunga assenza, le opzioni aumentano per Sarri. Nel momento in cui si decide la stagione, l’assetto della Juve è ancora in divenire, mutevole e sempre in rinnovamento. Una novità per l’allenatore e per la Juventus.