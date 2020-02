Nedved: “Siamo stufi, dire che la Juve non merita è un alibi”

– “Abbiamo tanti giocatori offensivi di livello straordinario, le soluzioni sono molte ma non semplici da mettere insieme. Oggi visto che ci aspettavano con una difesa bassa e Douglas Costa è in un momento in cui si è potuto allenare con continuità. Ho preferito partire con lui per dare più ampiezza. Quando lasci fuori uno come Dybala hai amarezza, è una bestemmia. Ma io mi devo occupare anche dell’equilibrio”. Maurizio Sarri spiega così le scelte tattiche effettuate nella sfida vinta per 3-0 contro la Fiorentina: “Abbiamo avuto momenti di grande ritmo e altri di passività, in cui il ritmo lo perdevamo per dieci minuti. Bisogna provare ad essere il più possibile continui. Cristiano Ronaldo continua a segnare a ripetizione e per lui è importante mentalmente. Sta bene e fa la differenza, ma davanti è sempre problematico tenere fuori qualcuno”.“Pjanic? Se veniva a prendere basso il pallone, facilitava il compito ai loro attaccanti che si preoccupavano più dei nostri centrocampisti che dei nostri difensori, quindi la scelta tattica è stata di farlo ricevere piu’ avanzato. Douglas Costa è importantissimo, ha qualità particolari: rapidissimo, dribbla ed è tecnico. Gli infortuni l’hanno fermato ripetutamente, ma ora sta crescendo di condizione e in partite come oggi può diventare un’arma importante per noi”. Sarri non è preoccupato dai pochi gol che arrivano dai centrocampisti, anche perché ha una spiegazione: “Se hai un attaccante che fa 22 gol in metà stagione, vedere tanti gol dal centrocampo è problematico. Ci lavoriamo, ma è anche questione di caratteristiche, e abbiamo perso Khedira per infortunio, lui è uno che segna. Rabiot e Bentancur hanno sempre segnato poco, ma sono giovani e possono migliorare”.

Alle parole del patron viola Commisso ha replicato il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved: “Penso che non debba rispondere io, Commisso ha il mio rispetto ma si sta usando un po’ troppo questa cosa contro la Juventus, che non vince con merito. Siamo abbastanza stufi, la Juventus ottiene risultati giocando bene, facendo tutto sul campo per vincere. Dobbiamo smettere di trovare alibi che la Juve non vince con merito. Commisso deve prendersi una tazza di tè, capisco che fosse su di giri, ma non si fanno certe dichiarazioni, fanno male al calcio e allontanano la gente dagli stadi, da questo sport che è bellissimo. Ora c’è anche il Var”.

Informato dell’invito ironico di Nedved, nella mixed zone dell’Allianza Stadium Commisso ha replicato: “Se lo prenda lui un tè”.