TORINO – La Juventus torna in vetta alla classifica grazie al gol con cui Dybala ha steso il Milan, ma in casa bianconera tiene banco il caso Ronaldo. Il portoghese, sostituito nella ripresa, polemizza col tecnico andando direttamente negli spogliatoi, lasciando poi lo stadio prima della fine della partita. L’allenatore bianconero prova a sdrammatizzare: “Ronaldo non è un problema, anzi. Bisogna ringraziarlo per essersi messo a disposizione per giocare in condizioni fisiche non eccezionali”.

“Rabbia CR7 normale”

“Ho preferito sostituirlo – spiega Sarri -, perché non mi sembrava stesse benissimo. Se si arrabbia perché esce fa parte della normalità dei giocatori soprattutto di uno che ha fatto dei sacrifici per esserci. Nell’ultimo mese lamenta un problema al ginocchio e quando si allena ad alta intensità o gioca va incontro a squilibri, a dolori a polpacci e adduttori. Non si può allenare benissimo, ha difficoltà quando calcia. Cosa gli dico per essere andato via prima? Ci vuole un pizzico di tolleranza quando togli un giocatore che sta cercando di dare tutto, da parte di tutti i calciatori ci sono i 5′ di incazzatura. Penso sia normale ed alla fine ad un allenatore fa anche piacere che sia così”.

“Lasciato troppi spazi al Milan”

Maurizio Sarri ha parlato poi dello spirito di sacrificio dei suoi. “Siamo stati disposti a soffrire, la voglia di vincere e sacrificarsi è stata espressa su alti livelli e questo aspetto è importante. Ma dobbiamo fare meglio a livello di qualità, abbiamo lasciato troppi spazi in diverse situazioni”, ha proseguito il tecnico della Juve. “Il Milan ha tirato in porta però sono state quasi tutte occasioni da fuori area, anzi a livello difensivo abbiamo fatto una discreta partita. Il Milan è una squadra con qualità di palleggio non indifferenti, squadra con valori dal punto di vista tecnico”, ha chiarito Sarri.

Gonzalo in versione assist-man

Higuain si è dimostrato ancora una volta uomo-assist: “Sta segnando meno però sta diventando un giocatore importante a livello di assist. È importante per come sa dialogare coi compagni”, ha proseguito il tecnico dei bianconeri. E sul fatto che la Juve pressa meno e lascia più iniziativa all’avversario, ha affermato: “È una cosa che abbiamo discusso anche all’intervallo. Non si può avere un predominio senza pressione alta. È un qualcosa che stiamo facendo peggio, ma non è una richiesta tattica”.







