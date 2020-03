Crollo in borsa

Mentre la dirigenza prende parte alla riunione per dirimere la questione calendari, la Juventus di Maurizio Sarri procede con la preparazione della prossima partita, con tutta probabilità la sfida contro l’Inter del prossimo weekend. L’allenatore dei bianconeri nella seduta di allenamento odierna ha potuto contare nuovamente su Cristiano Ronaldo, tornato a Torino dopo la rapida e dolorosa visita a Funchal, dove è ricoverata la madre per un ictus. Già ieri sera il portoghese era tornato in Italia, presentandosi questa mattina all’allenamento alla Continassa che, fino a ieri sera, sarebbe stato la rifinitura in vista della sfida contro il Milan. Le condizioni di Dolores Aveiro, come riportato dallo stesso CR7, “sono stabili e sta proseguendo il suo recupero in ospedale”: il fitto calendario che attende i bianconeri però non concederà soste e pause al portoghese per tornare a breve al capezzale della madre.

L’incertezza sul futuro, l’allarme Coronavirus, le polemiche e l’impossibilità di trovare una soluzione comune: fattori che, insieme ai conti traballanti, hanno portato questa mattina il titolo in Borsa a segnare un -3,29% che posiziona il titolo in area € 0,90, il minimo dall’autunno 2018. Performance che preoccupano ancora di più se si analizza l’ultimo mese (-18,21%), e gli ultimi 6 mesi (-31,76%). Un momento che non aiuta e che potrebbe ulteriormente peggiorare nei prossimi giorni, quando davanti alla sequela di partite a porte chiuse che attende i bianconeri si presenterà anche il conto economico dei mancati incassi derivanti dal botteghino e dalle possibili azioni che il Codacons ha annunciato per far ottenere il rimborso. “E’ evidente che, in caso di limitazioni al pubblico per gli incontri calcistici, chi ha in mano biglietti e abbonamenti ha diritto al rimborso, al pari di quanto sta avvenendo per biglietti aerei e pacchetti vacanza non usufruiti a casa del coronavirus” l’affermazione del presidente del Codancos, Carlo Rienzi: tra chiedere e ottenere, la differenza è tanta. Nonostante ciò il futuro non è roseo per i bianconeri, soprattutto dal punto di vista economico.