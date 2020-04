La passione per Bukowski

Ancora rinchiuso in casa, lontano dai campi da gioco che sono, per Maurizio Sarri, uno dei pochi angoli di mondo in cui si sente a proprio agio. Il presente dell’allenatore della Juventus è anomalo come quello degli italiani, ma ricco di sogni coltivati nel corso della stagione, prima dello stop all’attività. Sogni come la destinazione del primo viaggio da compiere dopo la riapertura, raccontato ai microfoni di Juventus Tv: “Il primo viaggio è Roma, per la finale di Coppa Italia, poi qualsiasi tappa europea perché vorrebbe dire che saremmo andati avanti – il desiderio rivelato da Sarri nella videochat insieme allo scrittore Sandro Veronesi -. In questo momento non ho la testa completamente libera”. Difficile averla, visto il clima surreale creatosi in tutto il mondo, degno di una sceneggiatura hollywoodiana ma tristemente reale. Difficile ma necessario, anche in vista della possibile ripresa: “Ho riguardato alcune partite nostre per schiarirmi le idee, dobbiamo pensare che l’estate la passeremo, speriamo, giocando. Quindi penso sia giusto staccare un po’ ora, probabilmente faremo fra questa stagione e la prossima 14-15 mesi di fila. Guardo qualche partita del passato e ogni volta che vedo il Milan di Sacchi mi rendo conto che erano vent’anni avanti”.

Partite riviste alla tv ma anche libri, una delle passioni di Sarri. In particolare per Charles Bukowski, scrittore statunitense spigoloso ed eccessivo, ma geniale negli spunti e nel creare un genere, argomento introdotto proprio da Veronesi: “Una professoressa di italiano mi ha inculcato la voglia di leggere, ma mi annoiavo nelle lezioni classiche. Da giovane ero folle, cercai di leggere anche tutto l’Ulisse di Joyce, poi ho scoperto Bukowski e non mi sono dato pace finché non li ho letti tutti”.

Rapporti umani

Tra una sigaretta, immancabile compagna, e le curiosità sulla sua professione, Sarri ha anche affrontato il tema dei rapporti umani, sempre più difficili nel calcio iper-professionale: “Più vai in alto e più diventa difficile, cambia il contorno. Serve più tempo ma poi si crea”. Svelando anche il complicato impatto con lo spogliatoio del Chelsea: “Nei primi mesi era così, poi quando ho detto che andavo via dopo la finale di Europa League ho pianto così come molti di loro. Non sono uno da pacche sulle spalle, sono uno che se fai degli errori te lo dice mentre se fai bene il massimo che dico è un bravo. Parlo molto di quello che sbagliano e poco di quello che fanno bene. L’impatto è pesante ma viene riconosciuta l’onestà di fondo”.

Lacrime e Chelsea

Le lacrime il giorno dell’addio al Chelsea non sono state le uniche versate da Sarri, anche se il motivo è spesso stato diametralmente opposto: “Ho pianto più per sofferenza visto che ho vinto poco a questi livelli, ma mai pubblicamente. A volte mi sono trovato da solo in casa con le lacrime, ma credo faccia parte della passione che ci metti. Quando sei da solo con te stesso possono esserci momenti di tristezza. Non è un segno di debolezza ma di passione e forza per ripartire”.

Il fattore scaramanzia

Un aspetto chiave per Sarri è la scaramanzia, alone che spesso nasconde la meticolosità nel lavoro: “Facciamo un mestiere talmente legato a episodi o alle prestazioni di altre persone che in queste situazioni le mente umana è scaramantica. Quando allenavo in eccellenza in Toscana avevo la fissazione di mettere la macchina sempre nello stesso posto e i ragazzi ogni tanto la parcheggiavano lì al mio posto. Una volta entrai in spogliatoio e dissi al ragazzo che gli avrei dato tre minuti per spostarla altrimenti l’avrei fatto io in un’altra maniera. Lui non lo fece e gli portai via la macchina. Vincemmo 2-0 e non mi disse nulla”.