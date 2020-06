“Non so se sarà il giorno del record ma visto che, dopo il rinnovo, come minimo ha ancora 48 partite a disposizione, lo farà e il record arriverà in questa stagione”.“Giocare a Genova contro di loro è difficile per tutti, sanno vincere ed è complicato giocare lì. Specialmente contro squadre che stanno lottando per la salvezza, dobbiamo aspettarci una partita difficile e i ragazzi ne sono consapevoli. Pensare che sia semplice significa essere sulla strada sbagliata”.

Ha in mente qualche avvicendamento?

“Qualche è la parola più giusta. Non possiamo permetterci di alternare più di due o tre giocatori, nell’ultima partita avevamo 14 giocatori di campo, 3 portieri e 3 dell’Under 23. Non abbiamo molte variabili. Possiamo solo pensare a uno o due cambi, speriamo di averne qualcuna in più nei prossimi giorni”.

Esiste il fattore campo in questa fase della stagione?

“Un po’ continua ad esserci. Vero che fai a meno della spinta del pubblico, ma puoi fare affidamento sulle piccole certezze che hai in casa. Piccole abitudini che danno sicurezze ai giocatori. Meno rispetto a prima, ma incide ancora.

Come sta Higuain?

“Higuain sta meglio, l’unica incertezza è sulla tenuta a minutaggi più elevati”.

Pensa di avere difficoltà a gestire Pjanic? Ha già parlato con lui?

“Penso assolutamente di no. Se questo trasferimento verrà ufficializzato sarà contento, perché andrà in una grandissima squadra. Il ragazzo può essere contento di questa soluzione. Sono sereno, gli piace giocare a calcio, è serio, intelligente. La possibilità che non dia il massimo non la vedo”.

Respira Mire,

Perché quello che oggi ti sembra così triste, da domani sarà uno splendido ricordo che porterai nel cuore per tutta la vita.

Miralem ?? #FinoAllaFine @juventusfc pic.twitter.com/1W00LsX3d2 — Miralem Pjanic (@Miralem_Pjanic) June 29, 2020

Vuole commentare l’affare Arthur?

“C’è poco da commentare, per due mesi i due ragazzi dovranno giocare nelle rispettive squadre. Meglio che si concentrino su quello che devono fare ora piuttosto che a settembre. Non voglio parlare di mercato e di acquisti, mancano due mesi all’apertura e ho delle partite importanti da giocare. Inoltre parlare di mercato non mi dà gusto, capisco che l’opinione pubblica sia appassionata: me se parliamo per dieci anni di calci d’angolo la gente parlerà solo di quello. Bisognerebbe farli appassionare anche al calcio. Qualcuno dello staff studierà il giocatore per avere le idee chiare, per il resto godiamoci Pjanic”.

Quanto sta cambiando il lavoro con una partita ogni tre giorni?

“Siamo nella fase in cui bisogna trovare la condizione fisica, vale per tutti. Non fa male ai giocatori scendere in campo così spesso. Però con il passare delle giornate si presenterà il problema inverso. Stiamo cambiando tutto, specialmente il post partita, per cercare di recuperare più velocemente possibile. Difficile anche parlare di allenamenti impegnativi, quelli che ti fanno capire il livello di condizione fisica di un calciatore. C’è la novità delle cinque sostituzioni, da maneggiare con cura, visto che spesso le partite vengono stravolte dai cambi. In Bundesliga le cinque sostituzioni sono utilizzate dalle squadre di terza fascia: quelle di prima fascia cambiavano nell’undici iniziale. É un’esperienza nuova e il rischio di fare errori diventa estremamente alto. Ma se ne usciamo vivi abbiamo qualche conoscenza in più da poter sfruttare nei prossimi anni”.

Bentancur sta bene? Sta diventando tecnicamente e a livello di personalità un giocatore fondamentale…

“L’ho visto crescere velocemente, mi aspettavo un giocatore forte ed è ancora più forte di quello che mi aspettavo. Ha messo su convinzione, personalità: fa parte della crescita. Ha più partite nelle gambe, sta tirando fuori personalità: ci sorprenderà perché ha margini di crescita. Dal punto di vista fisico sembra stia bene, non aveva dolori: più un crampo che un problema”.

Come sta Ramsey?

Ramsey sta meglio, l’ultimo ingresso è andato meglio rispetto a Bologna: più vivo e frizzante. Ma visti i pochi allenamenti, l’incognita minutaggio esiste. Devo capire se è meglio nel finale o spararlo per 50 o 60 minuti. Credo che abbia imboccato la strada giusta”.

Ronaldo e Dybala giocano o devono attendere Higuain per riposarsi?

“In questo momento possono giocare, non penso che ci sia il problema sovraccarico. Il problema si porrà tra tre o quattro partite: nel lungo periodo Higuain sarà indispensabile”.