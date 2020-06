TORINO – “Dobbiamo continuare a fare risultati, pensando soltanto a noi”. Maurizio Sarri è concentrato sull’obiettivo tricolore. La Juventus sale a +7 sulla Lazio in attesa del match dei biancocelesti e il tecnico bianconero applaude i suoi, pur riconoscendo qualche difficoltà di troppo contro il Lecce: “Nella parte iniziale abbiamo fatto tanta fatica a carburare, poi ho visto una bella mentalità perché abbiamo attaccato anche quando la partita era chiusa, e questa cosa mi piace. Giocando ogni 3 giorni, questi approcci possono succedere, sono abbastanza normali. La superiorità numerica ci ha permesso di affrontare una squadra che è andata anche in difficoltà fisica”.





L’importanza di Higuain

Sarri spende parole dolci per Higuain: “Gonzalo ha passato un momento difficile a livello personale, gli ha lasciato un segno forte addosso e pensava che giocare a calcio non fosse una cosa di cui occuparsi in questo momento. Si sta rimettendo a posto, sono contento che abbia segnato subito, è sicuramente un giocatore che ci darà tanto in questo finale”. Dall’attacco alla fase difensiva: “I difensori centrali sono stati sempre altissimi, hanno fatto una partita ottima difendendo sempre in avanti. I centrocampisti non hanno fatto male, pur soffrendo la fase iniziale della partita come tutti gli altri. Bentancur è stato uno dei primi a reagire, Pjanic è andato in crescendo, il cambio di Rabiot è stato puramente tattico. Stiamo difendendo bene a livello di squadra, conteniamo il numero delle ripartenze avversarie. Bonucci ha fatto bene fin dall’inizio, de Ligt sta facendo partite di livello veramente elevato, si è adattato al campionato. Dispiace per Rugani che meriterebbe di giocare per quello che sta facendo in allenamento ma è sempre difficile toccare i due difensori centrali”. Una battuta anche per Douglas Costa: “Douglas è un’arma straordinaria da mettere a partita in corso, può stravolgere la sfida. Non dobbiamo farlo sapere a lui, che va tenuto motivato”. In chiave mercato, Sarri si mantiene elusivo: “A me non risulta che Pjanic giocherà altrove, non ho ricevuto comunicazioni dalla società. Il mercato inizia a settembre, io spero rimanga anche dopo. Non penso abbia ripercussioni, è un professionista e un ragazzo molto intelligente”.





Higuain: “Spero di finire alla grande”

A fine partita, dopo il ritorno al gol, Gonzalo Higuain si racconta, rivelando anche la presenza di qualche fantasma di troppo durante il periodo del lockdown: “Dopo un periodo un po’ brutto per la pandemia e la salute di mia madre, ho cambiato qualcosa a livello mentale e ho capito che la squadra aveva bisogno di me. Sono qui per finire la stagione da professionista per una società e una tifoseria che mi ha dato tanto, dovevo dare qualcosa. La gamba l’ho sentita bene, bisogna riposare che si torna subito a giocare. Squadra e mister mi sono stati vicini, voglio finire alla grande questa stagione. Dovevamo vincere per andare a +7 ma il campionato è ancora lungo, la Lazio deve giocare, dobbiamo rimanere concentrati sapendo che tutto può cambiare da un momento all’altro”.







