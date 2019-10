“Primo tempo sotto ritmo, meglio nella ripresa”

– Una vittoria sudata e giunta solo al 96′ grazie a un calcio di rigore di Cristiano Ronaldo. La Juventus torna in vetta alla classifica di A dopo il 2-1 sul Genoa e Maurizio Sarri, tecnico dei bianconeri, porta a casa i tre punti nonostante una prestazione non di livello da parte dei campioni d’Italia.

“Abbiamo fatto un primo tempo sotto ritmo, eravamo un po’ incerti, loro si chiudevano con velocità – ha detto Sarri ai microfoni di Sky -. Poi il Genoa lo sapevamo, sa palleggiare bene, non merita la classifica che occupa adesso e noi abbiamo commesso anche errori”. La svolta, spiega il tecnico bianconero, è arrivata dopo l’intervallo: “Nel secondo tempo abbiamo giocato con un’intensità più alta e abbiamo avuto tante occasioni. L’unica cosa che dispiace è che appena segniamo, concediamo agli avversari l’opportunità di pareggiare subito. Non è la prima volta che succede”.

“Higuain ha caratteristiche uniche”

Contro il Genoa, Sarri ha dovuto fare a meno di Gonzalo Higuain, reduce dal durissimo scontro contro il portiere del Lecce Gabriel. “Senza di lui è difficile sì – ha ammesso l’allenatore bianconero -, per caratteristiche è l’unico attaccante che ci può dare un punto di riferimento. Nonostante la supremazia territoriale, senza Gonzalo occupiamo poco l’area. Come caratteristiche siamo più adatti a giocare con due punte davanti piuttosto che tre. Un modulo che penalizza Dybala e anche Ronaldo. Vedremo, dipenderà dai momenti di forma di chi ho a disposizione. Il ritorno di Douglas Costa è importante, può fare anche il trequartista visto che lo ha già fatto nella sua carriera”.

“Abbiamo ampi margini di miglioramento”

“La squadra ha mentalità, forse abbiamo perso un po’ di cattiveria e questo ci costa in fase offensiva, ma anche in fase difensiva. Prendere gol subito dopo essere passati in vantaggio è un po’ troppo. Significa che a livello mentale manca quella cattiveria che serve per chiudere le partite. Ma abbiamo ampi margini di miglioramento”, ha concluso Sarri.