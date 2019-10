“Ronaldo stanco mentalmente”

– “Non so come stia Pjanic, ma so che Higuain è in infermeria, gli stanno mettendo dei punti e valuteranno se portarlo in ospedale (cosa poi avvenuta per eseguire una tac di controllo, ndr) però era cosciente”. Esordisce così il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, dopo il pareggio della sua squadra per 1-1 a Lecce, parlando delle condizioni del “Pipita”, vittima di uno scontro con il portiere giallorosso Gabriel.

“Nel finale di partita ci siamo fatti trasportare da una partita sporca, abbiamo creato tante occasioni da gol e le abbiamo vanificate – ha detto Sarri ai microfoni di Sky esaminando il match -. C’è stata mancanza di cattiveria, non mi è piaciuta la gestione del vantaggio”. L’allenatore ha parlato anche dell’assenza di Cristiano Ronaldo, non convocato per Lecce. “Si sentiva stanco mentalmente – ha spiegato -. Doveva recuperare energie nervose ed era giusto dargli un turno di riposo per vari motivi. Dobbiamo andare oltre e concretizzare”.

Higuain, il violentissimo scontro col portiere del Lecce

“Troppa leggerezza dopo il vantaggio”

Sarri non ha quindi nascosto il suo malcontento nel post-partita per il pareggio che potrebbe permettere all’Inter di ritornare in testa alla classifica: “Troppa leggerezza dopo il vantaggio, come se la partita fosse indirizzata – ha proseguito il tecnico toscano – Questo predominio non significa che è tutto facile e viene di conseguenza. De Ligt? Molta casualità nel fallo da rigore. La palla è stata anche deviata a pochi metri da lui, non aveva il braccio larghissimo. Con le nuove regole però è difficile per un difensore evitare determinate situazioni. La maggior parte dei gol li abbiamo presi su ripartenza, su azione non stiamo concedendo molto. La classifica? Non la guardo, troppi punti in palio. Sarebbe inutile e dannoso”, ha concluso l’allenatore toscano.

Dybala: “Serve più cattiveria”

“Più cattiveria: è quello che ci servirà per arrivare agli obiettivi ma sempre a testa alta”. Lo ha scritto, su Twitter, l’attaccante della Juventus Paulo Dybala dopo il pareggio sul campo del Lecce. La Joya quindi condivide il commento di Maurizio Sarri.