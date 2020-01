Ottime notizie per Maurizio Sarri in vista della sfida di domenica contro la Fiorentina. Nell’ultimo allenamento andato in scena alla Continassa, il tecnico bianconero ha infatti recuperato Miralem Pjanic, allenatosi con i compagni dopo il programma differenziato svolto ieri. Dubbi ridotti al minimo sulla presenza del regista bosniaco al centro della mediana bianconera contro Chiesa e compagni, partita in cui è attesa la riscossa della capolista dopo il ko rimediato nell’ultimo turno contro il Napoli.

Senza il calciomercato, almeno in entrata, a distrarre i calciatori bianconeri e lo staff, la squadra è tutta concentrata sulla sfida dell’ora di pranzo: dopo l’allenamento personalizzato di ieri è tornato in gruppo anche Cristiano Ronaldo, la cui presenza non è mai stata in dubbio così come quella di de Ligt, che oggi ha svolto allenamento differenziato. In vista di una primavera che sarà ricca di impegni, tra Coppa Italia, Champions League e campionato tutte nella fase cruciale, Sarri sta programmando gli impegni sia in allenamento che in partita. Domenica il tecnico bianconero dovrebbe riproporre il 4-3-1-2, con Ramsey pronto a prendere il posto di Higuain dopo la prova non convincente del tridente pesante nella sfida contro il Napoli. Il trequartista gallese potrebbe però essere insidiato da Douglas Costa, in crescita di condizione dopo una prima parte di stagione tormentata dagli infortuni.

Emre Can a Dortmund

L’ufficialità del passaggio di Paco Alcacer dal Borussia Dortmund al Villarreal ha dato il via all’assalto dei tedeschi ad Emre Can, centrocampista ormai ai margini del progetto bianconero. Il denaro incassato per la cessione dello spagnolo dovrebbe finanziare l’ennesimo colpo dei gialloneri nel mercato di gennaio: il Borussia sarebbe pronto a investire quasi 30 milioni per accaparrarsi il centrocampista arrivato solo un anno e mezzo fa a Torino a parametro zero dal Liverpool. “Non è un segreto che stiamo pensando a lui – ha svelato il direttore sportivo dei tedeschi, Michael Zorc -. Non abbiamo preso ancora alcuna decisione”. In realtà in queste ore potrebbe arrivare l’offerta ufficiale del Borussia alla Juventus: l’avventura di Emre Can in bianconero, iniziata come un sogno e proseguita come un incubo con l’esclusione dalla lista Champions e un feeling mai nato con Sarri, potrebbe essere agli sgoccioli.