MILANO – “Il sorpasso in classifica è poco significativo, l’aspetto importante è che abbiamo fatto una prestazione di carattere, contro una squadra forte, che aveva sempre vinto. Siamo riusciti a entrare in campo con un buon approccio alla partita, penso che abbiamo meritato di vincere”. L’allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, commenta così la vittoria della sua squadra contro l’Inter.

“Passi avanti nel palleggio”

Un successo che regala ai bianconeri la vetta della classifica in seguito a una prestazione per larghi tratti di alto livello: “Penso che questa squadra dal punto di vista del palleggio abbia fatto passi in avanti, dobbiamo lavorare sul predominio e sul controllo delle partite. Bisogna rispettare tutto quello che è stato fatto prima e pian piano inserire cose diverse. Secondo me abbiamo ancora margini di miglioramento, dobbiamo andare a trovarli”, aggiunge il tecnico toscano, ai microfoni di Sky Sport.

“De Ligt? Infortunio Chiellini ci ha costretto a inserirlo subito”

Per nove minuti Sarri ha schierato i tre tenori d’attacco, Ronaldo, Dybala e Higuain, tutti assieme: “L’inerzia della partita era completamente nostra in quel momento, schierare Higuain assieme a Dybala e Ronaldo era qualcosa da provare per cercare di vincere: purtroppo Paulo in quel momento era stanco e la situazione stava cambiando di nuovo, quindi ho riequilibrato la squadra con Can”. L’allenatore bianconero si è poi soffermato sulla prestazione di de Ligt, autore del fallo di mano che ha provocato un calcio di rigore per i nerazzurri. “E’ un ragazzo forte, in fase d’adattamento al nostro calcio e al nostro modo di difendere. E’ normale che alterni partite di alto livello e alcune con qualche difficoltà. L’infortunio di Chiellini ci ha costretto a un inserimento dell’olandese meno graduale del dovuto”, ha concluso Sarri.

Higuain: “Grande partita, vittoria di carattere”

“Stasera una grandissima partita della Juventus contro la squadra più solida fino a questo punto. Abbiamo messo grande carattere e determinazione, per fortuna l’abbiamo portata a casa”. Lo ha detto Gonzalo Higuain al termine della partita e autore del gol vittoria. L’attaccante argentino era però partito dalla panchina subentrando solo nella ripresa: “Io in panchina? E’ una decisione che prende il mister, Dybala ha fatto bene con un gol: io ero fuori, quando sono entrato ho cercato di aiutare la squadra e ci sono riuscito. Provo sempre a fare il massimo. E’ un grande inizio di stagione e dobbiamo stare calmi, ora c’è la sosta: vogliamo fare bene in tutte le competizioni”, ha aggiunto il numero 21 dei bianconeri ai microfoni di Sky Sport.

Dybala e Bonucci: “Vittoria da grande squadra”

“Dybalamask is back!”. Con questo tweet e la foto della sua esultanza dopo il suo primo gol in campionato, Paulo Dybala celebra la sua prodezza e il successo della Juventus in casa dell’Inter. “Grande vittoria di squadra ragazzi”, aggiunge la Joya. Per Bonucci quella di stasera è stata “una vittoria da grande squadra. Consapevoli delle difficoltà che la partita poteva creare, abbiamo saputo gestire i momenti e alla fine colpire con determinazione e con la fame di chi ha solo un obiettivo in testa: VINCERE. Grandi tutti. In campo, al 3º anello e a casa”, ha concluso il difensore della Juventus.





Fonte