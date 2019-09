FIRENZE – Dopo aver saltato le prime due gare di campionato a causa della polmonite, Maurizio Sarri ha finalmente esordito sulla panchina della Juventus, portando a casa però solo uno 0-0 da Firenze dopo una prestazione opaca dei suoi.

“Sarebbe stato ingiusto vincere”

“Abbiamo sprecato tutte le sostituzioni per infortunio, nel momento decisivo avere tre cambi con giocatori freschi avrebbe inciso molto. In questa fase della stagione giocare alle 15 o giocare alle 20,45 non è la stessa cosa, soprattutto a Firenze”, ha detto il tecnico bianconero al termine della sfida di Firenze. “Abbiamo fatto una partita sofferta per duemila motivi – ha aggiunto Sarri – C’è stata la sensazione di mancanza di brillantezza fisica, abbiamo fatto tre cambi obbligati che è stato un handicap non indifferente, e a 4′ dalla fine abbiamo avuto una palla enorme per vincere. Avrei ritenuto ingiusto vincere questa partita. Chiunque avrebbe avuto difficoltà dalle situazioni contingenti vissute oggi, ne siamo invece usciti fuori con carattere. La Fiorentina ci ha messo oggettivamente in difficoltà nel pressing, e ci ha preso alti con vigore”.

“Ci siamo complicati la vita”

“Ci siamo complicati la vita in uscita palla con Szczesny e De Light e ciò ci ha condizionato nel resto della partita”. “I cambiamenti in questa fase della stagione possono essere repentini, vediamo chi riusciamo a recuperare nella prossima partita – ha proseguito l’ex allenatore di Napoli e Chelsea – Durante la sosta abbiamo lavorato molto e quindi speriamo di aver smaltito un po’ contro l’Atletico Madrid i carichi fatti”.

Paratici: “Mandzukic verso il Qatar”

“Mandzukic è stato un giocatore importantissimo per noi in questi anni, lo dobbiamo sempre ringraziare per quello che ha fatto, è un grande campione. Ci sono delle opportunità di mercato che si presentano, adesso c’è questa possibilità e in accordo con lui abbiamo deciso di non farlo partecipare alla trasferta di Firenze. Qatar o Stati Uniti? Qatar”. Sono le parole del direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici che ha parlato della situazione di Mario Mandzukic, vicino all’addio alla Juventus. “Abbiamo sempre lavorato ogni anno per cercare di migliorare noi stessi cercando di migliorare la rosa e pensiamo di esserci riusciti anche stavolta”, ha aggiunto Paratici ai microfoni di Sky per poi soffermarsi sulle condizioni di Sarri: “E’ molto tranquillo. Sfido chiunque, qualsiasi allenatore, a non poter stare con la sua squadra in panchina, una situazione comunque di difficoltà”, ha concluso il dirigente bianconero parlando prima della sfida contro la Fiorentina, poi terminata 0-0.





