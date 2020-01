Pjaca, niente Cagliari

Tutto saltato. In poche ore la Juventus ha visto sfumare due trattative che avrebbero aiutato la gestione societaria, più che risolvere problemi tecnici e tattici a Maurizio Sarri. La prima fumata nera, inaspettata e che ha scatenato la reazione dei tifosi sui social, è stata quella dello scambio tra De Sciglio e Kurzawa. La motivazione che filtra riconduce il fallimento della trattativa ad una questione prettamente tattica e tecnica: De Sciglio, italiano e ambidestro, dopo un’attenta riflessione da parte della società bianconera sarebbe stato preferito al laterale francese e mancino del Paris Saint Germain. Eppure la condizione dell’esterno ex Milan, quella di essere ambidestro e italiano, non si è materializzata nelle ultime ore di trattative: nato a Milano e da tanto tempo nel giro della Nazionale, De Sciglio ha puntato nella sua carriera proprio sulla duttilità. Strano che a poche ore dalla chiusura della trattativa, con le due società accordatesi con entrambi i calciatori, sia sfumato tutto. Molto più probabile che durante le ultime ore della trattativa, che affonda le radici negli scorsi mesi, la Juventus avanzato la richiesta di un conguaglio, dato che il PSG di Leonardo avrebbe perso Kurzawa a zero in estate, visto il contratto in scadenza.

Neanche il tempo di metabolizzare la fine della trattativa con il PSG che, poche ore dopo, è saltato anche il passaggio di Pjaca al Cagliari, esito confermato anche dall’arrivo in Sardegna dell’uruguaiano Gaston Pereiro, in arrivo dal PSV. Un calciatore dalle caratteristiche simili a quelle di Pjaca, che rimarrà quindi a Torino a meno di nuove trattative imbastite nelle ultime ore.

Emre Can in Bundesliga

Nonostante il duro doppio-colpo subito, la Juventus prosegue nella sua opera di sfoltimento della rosa: prosegue la trattativa con il Borussia Dortmund per la cessione di Emre Can, anche se resta da trovare l’accordo economico tra le due società. Il tedesco, desideroso di tornare a giocare in vista dell’Europeo di quest’estate, ha già accettato di spalmarsi l’ingaggio: la Juventus vorrebbe 30 milioni dai gialloneri, che propongono invece 20 milioni di euro per far tornare in Bundesliga il centrocampista, che chiuderebbe la sua avventura alla Juventus dopo solo un anno e mezzo.