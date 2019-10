“Dopo il ritiro voglio essere il n.1 anche negli affari”

“Chissà cosa accadrà nel prossimo anno o tra due…”. Cristiano Ronaldo “spaventa” i tifosi della Juventus e i suoi fan in tutto il mondo. In un’intervista a ‘SportBible’, il fuoriclasse portoghese ammette di aver lentamente maturato l’idea di dire addio al pallone: “Amo ancora questo sport, non importa l’età ma negli ultimi cinque anni sto iniziando a godermi quel processo di vedermi fuori dal calcio”.

Eppure, a 34 anni, CR7 continua a fare la differenza: “Quello che mi motiva sempre di più è la pressione – svela il cinque volte Pallone d’oro -. Il rapporto che ognuno di noi ha con la pressione, tutto sta nel saperla gestire. Devi avere fiducia in te stesso”. Appese le scarpette al chiodo, il portoghese ha intenzione di lanciarsi nel mondo degli affari, e anche in questo campo punta ad arrivare al top. “Nel calcio ho più controllo, so cosa posso fare. Nel mondo degli affari, invece, è più difficile, dipende da altre persone, ma ho una buona squadra. Sarà una bella sfida per me e già lo è”. Poi uno sguardo al passato e su come è diventato “Cristiano Ronaldo”, un’industria più che un semplice nome: “Anni di duro lavoro, oltre a dedizione e passione. Voglio essere il numero uno e lo farò al 100%. Molti mi prendono per pazzo, dicono che sono ossessionato dal lavoro e dall’allenamento. Non è così: sono ossessionato dal successo”.