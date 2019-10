700 gol in meno di 1000 partite

– “#CR700”! Cristiano Ronaldo si autocelebra su Instagram. Un omaggio a se stesso inevitabile per l’ennesimo record, quello dei 700 gol in carriera. Nonostante la sconfitta del suo Portogallo contro l’Ucraina nelle qualificazioni a Euro2020, il cinque volte pallone d’oro ha di che sorridere. L’ultima rete segnata in nazionale, quella su rigore all’Olimpiyskyi di Kiev, vale un primato di tutto rispetto: “Sono orgoglioso di aver segnato il gol numero 700 della mia carriera – si legge sul profilo dello juventino -. Vorrei condividerlo con tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo obiettivo. Non abbiamo ottenuto il risultato che volevamo, ma insieme raggiungeremo la qualificazione per Euro 2020”.

Un viaggio partito 17 anni fa, nel l’ottobre del 2002 con la prima rete realizzata con la maglia dello Sporting Lisbona. Da lì è iniziata la lunga cavalcata che lo ha portato a giocare in Inghilterra, Spagna e Italia dove ha lasciato inevitabilmente il segno. Con la maglia del Portogallo CR7 ha collezionato 95 centri, 5 le reti con lo Sporting Lisbona, 450 i gol messi a segno con il Real Madrid, 118 col Manchester United, 32 con la maglia della Juventus. In Champions League sono complessivamente 127. Il tutto in meno di mille gare, sono 974 quelle ufficiali.

“Giù il cappello, Cristiano!”

Ronaldo ha poi postato sul proprio profilo alcuni dei sui gol più significativi, tra questi gli ultimi due messi a segno con la nazionale, ovvero il rigore trasformato contro l’Ucraina e la perla numero 699 contro il Lussemburgo nello stadio in cui ha mosso i primi passi da professionista, il “Josè Alvalade”, l’impianto dello Sporting Lisbona, appunto. Anche in quell’occasione Ronaldo aveva voluto rendere omaggio alla sua prodezza con un post che titolava: “Giù il cappello, Cristiano!” e il video del suo pallonetto. La Juventus gli ha reso omaggio con un video speciale, la sua fidanzata Georgina lo ha ritratto in stile James Bond, ma al posto del classico 007, c’è un bel “700”. E ora, 34 anni suonati, Cristiano Ronaldo non ha alcuna intenzione di fermarsi.