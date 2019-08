Sarri influenzato ma presente

Cristiano Ronaldo è presente ma non giocherà la tradizionale sfida in famiglia in programma oggi a Villar Perosa. Il giocatore portoghese è alle prese con un leggero affaticamento muscolare all’adduttore sinistro e, come comunicato dalla Juve in una nota, nei prossimi giorni “svolgerà attività differenziata”. Out anche Matthijs De Ligt per una vescica al piede.

I giocatori bianconeri sono stati accolti dall’ovazione del pubblico. Al campo sportivo, tutto esaurito per l’occasione, c’è anche Maurizio Sarri, al debutto tra le montagne della Val Chisone. L’allenatore, che ieri ha saltato l’allenamento perché febbricitante, è ancora influenzato e per questo motivo al termine dell’amichevole non parlerà coi giornalisti. Applauditissimo il presidente Andrea Agnelli, ha avuto una accoglienza speciale Giorgio Chiellini, che proprio oggi compie 35 anni. I tifosi gli hanno cantato buon compleanno.