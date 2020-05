Pjanic e la Champions

Il primo giorno di allenamenti individuali è ormai archiviato in casa Juventus, iniziato con la lunga processione ai cancelli dello Juventus Training Center aperta da Ramsey e che ha visto presentarsi alla Continassa quasi tutti i calciatori attualmente a disposizione. Quasi, visto che all’appello manca ancora Gigi Buffon, l’unico a non presentarsi ai cancelli del centro sportivo bianconero per la ripresa degli allenamenti individuali: il portiere si presenterà oggi e darà il via alla seconda parte della sua stagione. Da un portiere all’altro, visto che proprio ieri è atterrato a Torino anche Wojciech Szczesny, il terzo straniero a far ritorno a Torino dopo Pjanic, che ieri si è allenato regolarmente dopo aver completato la quarantena, e Ronaldo, asserragliato in isolamento familiare nella sua villa in collina. Previsto per oggi il ritorno in Italia degli altri europei mentre i sudamericani torneranno alla base tra oggi e domani, con un doppio menù per la squadra: quarantena per chi è arrivato in questi giorni, corsa e anche palla, naturalmente con sedute individuali, per gli altri.

Il primo a rientrare in Italia, ormai più di due settimane fa, è stato Miralem Pjanic, oggetto di voci di mercato che lo vorrebbero in direzione Barcellona nello scambio che porterebbe Arthur in bianconero. Il bosniaco, uno dei primi ad andarsene durante l’isolamento, ha mostrato grande professionalità ritornando in tempo per completare la quarantena, facendosi trovare pronto alla ripresa degli allenamenti individuali. Una scelta fatta con l’intento di presentarsi al meglio al ritorno in campo, per provare l’assalto al sogno non ancora realizzato da lui e dalla Juventus: “L’obiettivo sarà quello di vincere la Champions – ha raccontato il regista bosniaco durante una diretta Instagram -. Servirà anche un po’ di buona sorte, per avere la squadra al completo, ma siamo tra le cinque o sei squadre che vogliono vincerla”.

Vincere la principale competizione mondiale per club è stato uno dei motivi che ha portato Pjanic ad abbracciare il progetto Juventus, provando a rifondare il centrocampo dopo le partenze di Pogba, Pirlo, Vidal: “Sarei potuto arrivare alla Juventus due anni prima – rivela Pjanic -. Ho pensato che sarei stato tra i migliori dell’epoca, c’erano Pirlo, Pogba, Vidal, e gli altri: eccezionali, funzionavano a meraviglia. Però entrare direttamente in quel contesto sarebbe stato complicato per me, è stato meglio rimanere alla Roma con Rudi Garcia. C’era un ottimo ambiente”.