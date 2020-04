La Juve aspetta i 9 ‘fuggiaschi’. Higuain minaccia di restare in Argentina, mentre per Cristiano Ronaldo Madeira potrebbe non essere più uno dei posti sicuri del Portogallo per evitare i rischi di contagio da Covid 19. Come riportano alcuni ‘media’ portoghesi è stato scoperto un focolaio dell’infezione con una decina di casi a Camera do Lobos, una cittadina a ovest della capitale Funchal, dove c’è la villa in cui si trovano CR7e i suoi familiari.

Le autorità locali hanno immediatamente disposto il cordone sanitario intorno a Camera dos Lobos, isolando i 18mila abitanti in attesa di capire l’entità del contagio e contenere la dimensione del focolaio. La villa di Cristiano Ronaldo è a una ventina di chilometri dalla zona rossa. Nei prossimi giorni il plurivincitore del Pallone d’oro dovrebbe tornare a Torino in vista della ripresa degli allenamenti della Juve, che è prevista per il 4 maggio. Ronaldo, così come gli altri giocatori della Juve che hanno lasciato l’Italia, dovrà comunque sottoporsi alla quarantena di 14 giorni.