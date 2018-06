TORINO – La fine di Russia 2018, o per meglio dire la progressiva eliminazione delle nazionali dalla corsa al titolo di campione del Mondo, scandirà il tempo del calciomercato. Ogni qual volta una nazionale sarà eliminata, cadrà il muro mondiale, quella frase che ormai accompagna ogni voce di mercato: “Ne parleremo dopo il Mondiale”.

La rassegna iridata sarà il momento e soprattutto la competizione giusta per analizzare alcuni talenti che interessano a mezza Europa, Juventus compresa: tra questi spicca il centrocampista russo Aleksander Golovin, classe 1996 in forza al Cska Mosca, inseguito oltre che da Marotta anche da alcune big della Premier, tra cui Chelsea e Arsenal.

Mercoledì la dirigenza bianconera incontrerà gli emissari del Cska per provare a limare la richiesta dei moscoviti: 25 milioni di euro la cifra richiesta, circa 17 l’offerta dei bianconeri, che potranno puntare sicuramente sul maggior fascino della Juventus e del campionato italiano rispetto a un mondo periferico, sempre in ambito calcistico, come quello russo.

PRESSING SU CANCELO, OCCHI SU VRSALJKO – In questo momento la Juventus è la squadra più vicina all’ingaggio di Cancelo, vista la voglia del laterale di vestire il bianconero e di rimanere in un campionato affascinante come quello italiano per giunta nella squadra più forte secondo i risultati degli ultimi sette anni, e il desiderio del Valencia di monetizzare, non potendosi considerare un’alternativa alle grandi d’Europa. L’unico ostacolo, se tale possiamo definirlo, è l’intransigenza degli spagnoli nelle trattative di mercato, muro di gomma su cui ha già sbattuto violentemente l’Inter nel tentativo di limare la clausola per il riscatto: 40 la valutazione, 40 milioni il prezzo che gli iberici vogliono incassare. Non un euro di meno.

Ecco perché la Juventus, che sulle fasce sta agendo in questo frangente di mercato, si è cautelata monitorando l’ex Genoa, attualmente all’Atletico Madrid, Sime Vrsaljko, stesso profilo individuato anche dall’Inter. Il laterale è uno degli elementi considerati sacrificabili da Simeone e, a differenza di Cancelo, potrebbe occupare anche la fascia sinistra dando anche più copertura. Un aspetto da non sottovalutare, a fronte delle ottime doti tecniche, quando si parla di giocatori da affidare ad Allegri.





Fonte