TORINO – La Juve recupera la quasi totalità delle tessere del mosaico, incassando i ritorni del trio brasiliano Douglas Costa, Danilo e Alex Sandro, tornati a Torino e subito in quarantena come da protocollo. All’appello mancano ancora Higuain e Rabiot, anche se gli allenamenti individuali sono ancora totalmente facoltativi. L’incertezza regna sovrana intorno al Pipita, che potrà essere diradata quando verranno diramate le convocazioni ufficiali in vista della possibile ripresa degli allenamenti collettivi in programma il 18 di maggio. Atteso invece nello prossime ore il ritorno di Rabiot, l’ultimo europeo a tornare a Torino.

Tra i primi a rientrare in Italia, tornato subito al lavoro in occasione della ripresa del 5 maggio, ma ormai sul mercato. Miralem Pjanic fa gola al Barcellona e l’interesse è reciproco: per il trasferimento del regista bosniaco in Catalunya sarà però necessario trovare una contropartita tecnica che renda possibile lo scambio. Il nome di Arthur, circolato agli albori della trattativa in corso tra le due società, resta uno dei più caldi nonostante le parole del brasiliano che ha espresso la volontà di proseguire la sua avventura in blaugrana.

Sul piatto anche il croato Rakitic, trinceratosi dietro le dichiarazioni d’amore nei confronti del Barcellona ma che la dirigenza catalana vorrebbe cedere visto il contratto in scadenza nel 2021 e la possibilità di perderlo a parametro zero. Evocativa anche l’ipotesi Vidal, anche se sia nel caso di Rakitic che in quello del cileno, un ritorno in casa Juventus, è necessario un conguaglio secondo la dirigenza bianconera per mandare in porto l’affare.