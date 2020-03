Finalmente il campo. Undici giorni dopo il ko in Champions con il Lione, la Juventus prepara finalmente il ritorno in campo, slittato a causa dell’emergenza Coronavirus. Undici giorni di attesa per ritrovare il big match della stagione, il derby d’Italia con l’Inter che potrebbe valere una fetta di scudetto, più o meno corposa. In questi undici giorni Maurizio Sarri ha avuto il tempo di lavorare in modo approfondito sull’assetto della Juventus, facendo avanzare sensibilmente il percorso di recupero degli infortunati, da Chiellini a Khedira e Douglas Costa, permettendo anche alla squadra di recuperare le energie, aspetto da non sottovalutare nella primavera dei verdetti.

Dilemma difesa

A due gironi dal calcio d’inizio della partita più attesa dell’anno, Sarri deve ancora sciogliere due nodi di formazione: dopo l’affaticamento di inizio settimana, ieri Giorgio Chiellini si è allenato a parte, seduta inserita in un percorso di perfezionamento della condizione che ha coinvolto a turno tutti i calciatori bianconeri. Il capitano pare ormai aver superato il fastidio muscolare, condizione che non ha ancora sciolto il dubbio sulla sua presenza: una sola partita da titolare contro la Spal, per giunta senza brillare, oltre a una condizione fisica ancora precaria, retaggio di un infortunio, la rottura del legamento crociato, difficile da mettere alle spalle. Al momento de Ligt sembra essere ancora in leggero vantaggio su Chiellini per fare coppia con Bonucci al centro della difesa: gli ultimi allenamenti potrebbero regalare scenari diversi. Per contenere la forza fisica dell’attacco nerazzurro, formato dal gigante Lukaku e da Lautaro Martinez, serve una coppia di centrali perfetta dal punto di vista fisico. Sulle fasce invece spazio a Danilo e Alex Sandro, a presidiare rispettivamente la corsia destra e la sinistra.

Tridente leggero

La presenza di Danilo sulla corsia destra, presuppone la scelta del tridente “leggero”, quello composto da Cuadrado, abile nel regalare equilibrio alla squadra percorrendo la fascia e trasformando il 4-3-3 in fase di possesso in 4-4-2 quando la palla è tra i piedi degli avversari. Il colombiano dovrebbe comporre il terzetto d’attacco con Ronaldo, tornato dal blitz portoghese per stare al fianco della madre colpita da ictus, e Dybala, libero di svariare per tutto il campo senza dare punti di riferimento alla difesa a tre dei nerazzurri. Proprio questo potrebbe essere l’aspetto chiave della partita: la possibilità di cambiare zona di competenza, quei 30 metri di campo che Sarri, fin dalla presentazione, aveva affermato di non voler ingabbiare.

In attesa di Pjanic

A centrocampo, invece, ci si aspetta molto da Miralem Pjanic, in evidente calo in questo periodo come affermato dallo stesso tecnico dei bianconeri. Al suo fianco ci saranno Bentancur, mix di tecnica e atletismo, e Matuidi, polmoni e gambe per dare equilibrio alla squadra. Resta in corsa per una maglia da titolare, al posto di Bentancur, il gallese Ramsey: senza il trequartista, difficile da supportare per 90′ in questo momento della stagione, l’ex Arsenal è tornato nel suo ruolo ideale, quello di interno di centrocampo. Gli 11 giorni di riposo potrebbero essere l’arma in più per strappare una maglia da titolare nella partita più importante dell’anno. Fino a oggi.







