L’attesa di Mattia Perin è quasi finita. Si svolgeranno domani mattina le visite mediche del nuovo portiere della Juventus, prelevato dal Genoa per ricoprire il ruolo di vice-Szczesny. Perin è arrivato in giornata a Torino e domani mattina si ritroverà al J Medical per sottoporsi ai consueti esami di rito: una volta superati l’estremo difensore nativo di Latina potrà considerarsi finalmente della Juventus.

RALLENTA DARMIAN, ACCELERA CANCELO – Il muro contro muro tra Juventus e Manchester United per Mattia Darmian, laterale in forza ai Red Devils, rischia di compromettere la trattativa, a un passo dalla conclusione. Gli inglesi restano fermi nella valutazione di 15 milioni mentre Marotta è fermo a quota 12: il possibile inserimento del Napoli sull’esterno aprirebbe un’asta a cui la Juventus al momento non intende partecipare. Sempre sulle fasce, questa volta quella destra, salgono le quotazioni di Cancelo: il terzino ex Inter, ma di proprietà del Valencia, non è più nei piani del Wolverhampton, ambiziosa neopromossa del campionato inglese. La quotazione, circa 40 milioni, è un ostacolo non indifferente al trasferimento del laterale: gli uomini mercato bianconeri potrebbero lavorare ai fianchi il Valencia per limare la richiesta degli spagnoli.

OFFERTA PER HIGUAIN – In Sudamerica sono certi: l’offerta del Chelsea per Higuain è già stata recapitata alla Juventus. La fonte, il giornalista Pipe Sierra, attesta a 50 milioni l’offerta dei Blues per il Pipita, segnalando anche la presenza del Paris Saint-Germain sulle tracce del centravanti. Difficile che Marotta accetti 50 milioni, dopo averne sborsati 90 solo due anni fa per Higuain: altrettanto difficile che la trattativa possa intrecciarsi con quella di Morata. Resterebbero quindi trattative separate, secondo il modus operandi di Marotta: i segnali che vorrebbero Higuain lontano da Torino il prossimo anno si fanno sempre più insistenti.

UFFICIALE RISCATTO DI DOUGLAS COSTA – Douglas Costa diventa a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. La società bianconera ha annunciato in una nota di aver riscattato a titolo definitivo dal Bayern Monaco l’esterno d’attacco brasiliano: ai bavaresi vanno 40 milioni pagabili in due esercizi. Inoltre, “al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, potrà maturare a favore del Bayern un corrispettivo aggiuntivo di 1 milione”. Per Douglas Costa, invece, contratto fino al 2022.