Alex Sandro si fa male

– La Juventus soffre ma alla fine piega il Parma per 2-1 e approfitta così del mezzo passo falso dell’Inter (1-1 a Lecce) allungando in testa alla classifica sui milanesi: sono 4 adesso i punti di vantaggio dei campioni d’Italia. Protagonista del successo bianconero è stato Cristiano Ronaldo che ha segnato nel primo tempo, per ripetersi poi nella ripresa subito dopo il momentaneo pareggio di Cornelius.

4-3-1-2 per Sarri che schiera Ramsey dietro le punte, Dybala e Ronaldo. In mezzo al campo Rabiot, Pjanic e Matudi; Cuadrado e Alex Sandro esterni con Bonucci e de Ligt al centro della difesa. D’Aversa risponde col 4-3-3 con Kulusevski, Inglese e Kucka in attacco. A centrocampo Hernani, Scozzarella e Kurtic. Iacoponi e Bruno Alves in difesa con Darmian e Gagliolo esterni. Comincia bene la Juventus che fraseggia con eleganza ed è costantemente in attacco, mentre il Parma pensa a difendere. Cr7 ci prova da fuori ma il tiro viene deviato, mentre un colpo di testa di Alex Sandro termina alto. Break emiliano con Kucka ma Szczesny fa buona guardia. Al 13′ Ramsey tenta un colpo di tacco volante ma non trova la porta. Quindi Sarri perde Alex Sandro per problemi muscolari: entra Danilo. Al 24′ Sepe è attento sul primo palo su un destro di Ronaldo.

Anche Inglese ko, lampo di Ronaldo

La partita a questo punto diventa lenta, i ritmi si abbassano e i giocatori sbagliano passaggi anche banali. Buon per il Parma che non rischia quasi più nulla, ma al 41′ Inglese, dopo un contrasto di gioco, si fa male e lascia i suoi momentaneamente in dieci contro undici. La Juventus ne approfitta subito e realizza: palla a sinistra dove Ronaldo se la porta sul destro e conclude dal limite. Una deviazione decisiva di Darmian spiazza Sepe. Cornelius prende il posto di Inglese e in pieno recupero arriva una grossa chance per Ramsey dopo un inserimento di Danilo, ma il sinistro del gallese termina sul fondo.

Cornelius pareggia

Il secondo tempo si apre con un bel tiro di Danilo che Sepe in tuffo salva deviando sul palo esterno. Ma la Juventus non riesce più ad attaccare il Parma come vorrebbe e al minuto 55 Danilo deve difendere su Darmian concedendo un corner agli ospiti. Si batte e Cornelius sovrasta Ronaldo e Ramsey e di testa insacca sul palo opposto per l’1-1.

Ma CR7 non si ferma

La Juventus a questo punto non ci sta e tre minuti dopo passa ancora: pallone a destra per Dybala, assist al centro e destro vincente di CR7 che firma la personale doppietta. Sarri rende ancora più offensiva la sua formazione cambiando Ramsey con Higuain e al 66′ il Pipita tenta un bel destro rasoterra da fuori ma non trova la porta. D’Aversa cambia il bravo ma stanco Scozzarella con Sprocati e, negli ultimi 10 minuti di gara, il Parma prende coraggio e inchioda i bianconeri nella loro area. Hernani e soprattutto Kurtic impegnano Szczesny mentre al minuto 84, il prossimo juventino Kulusevski dal fondo destro pesca in area Sprocati, tiro, ma de Ligt salva in angolo ed esulta. Ronaldo e Higuain nel recupero alleggeriscono la pressione emiliana e la Juventus porta a casa tre punti fondamentali.

Juventus-Parma 2-1 (1-0)

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (21′ pt Danilo), Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey (14′ st Higuain), Dybala (35′ st Douglas Costa), Ronaldo (31 Pinsoglio, 77 Buffon, 20 Pjaca, 23 Emre Can, 24 Rugani, 33 Bernardeschi, 41 Coccolo). All.: Sarri

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Kucka, Hernani, Scozzarella (21′ st Sprocati), Kulusevski (42′ st Siligardi), Inglese (43′ pt Cornelius), Kurtic (34 Colombi, 53 Alastra, 3 Dermaku, 15 Brugman, 16 Laurini, 17 Barillà, 97 Pezzella). All.: D’Aversa

Arbitro: Di Bello di Brindisi

Reti: nel pt 42′ Ronaldo; nel st, 10′ Cornelius, 13′ Ronaldo

Angoli: 10 a 6 per la Juventus

Recupero: 3′ e 3′

Ammoniti: Kurtic per gioco falloso

Spettatori: 37.790 (Presenti: 10.032. Abbonati: 27.716. Ospiti: 42). Incasso € 2.172.456.