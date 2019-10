Centrocampo in divenire

Fabio Paratici conferma Cristiano Ronaldo, se mai ce ne fosse stato bisogno. Il responsabile dell’area sportiva della Juventus, intervenuto ad Amatrice per la cerimonia di assegnazione del Premio Manlio Scopigno, si è concesso alla stampa, scelta non proprio frequente se si escludono i consueti interventi nel pre-partita a Sky. Paratici ha spento le voci circolate in queste settimane su un possibile addio anticipato di Cristiano Ronaldo, con l’incedere del tempo e il contratto pesante di CR7 quali possibili motivazioni. “Assolutamente no, non lascerà la Juve tra un anno – ha tagliato corto -, adesso è concentrato per raggiungere gli obiettivi che si è posto. Non credo proprio che vada via né alla fine della stagione né in seguito. Noi siamo molto felici di lui e lui è molto felice alla Juve”. Intanto il giocatore, trasformando un rigore al 27′ della ripresa della sfida contro l’Ucraina, ha messo a segno la sua 700a rete in carriera.

Dal bilancio sulle prestazioni di Rabiot, decisamente al di sotto delle aspettative, alla trattativa per Rakitic, spenta dallo stesso Paratici. “Rabiot ha bisogno di tempo, viene da un lungo periodo di inattività – la posizione del dirigente bianconero -. Rakitic non arriverà a gennaio, la rosa è completa ed è una delle migliori d’Europa. Non arriverà neanche un terzino”. Problemi di inserimento per Rabiot, a causa dell’inattività, ma anche un inizio di stagione di alti e bassi per De Ligt, l’acquisto più oneroso del mercato estivo bianconero: “Nedved mi ricorda, ogni volta che parliamo, che passando dalla Lazio alla Juve nei primi mesi non si sentiva lui. De Ligt ci darà grandi soddisfazioni”. Soddisfazioni che Mandzukic ha regalato in campo e che potrebbe dare alla Juventus a gennaio, questa volta sul mercato: “Abbiamo scelto di farlo stare tranquillo un periodo, perché c’era la possibilità di un trasferimento in Qatar. Ora decideremo insieme la situazione migliore. La lista Champions? Noi abbiamo sempre avuto uno-due giocatori fuori dalla lista Champions, sembra che non se ne ricordi nessuno. Se controllate le liste Champions, tutti giocano con 22-23 giocatori; vi dico anzi che il numero di giocatori che fanno parte della rosa della Juve è il minore degli ultimi anni”.