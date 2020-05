Il calciomercato in evoluzione per la crisi Covid 19, i talenti italiani che interessano alla Juventus ma anche i rinnovi di contratto di Chiellini, Buffon e Dybala. Fabio Paratici si è raccontato ai microfoni di Sky Sport, svelando alcuni scenari del mercato bianconero ma anche descrivendo l’evoluzione della società Juventus, cresciuta negli ultimi anni fino a spostare l’area di interesse dal campionato italiano ai calciatori delle big europee, una svolta che potrebbe invertirsi nuovamente.

Un mondo, quello del calcio, che vivrà grandi cambiamenti e mutamenti nei prossimi mesi, partendo dagli stipendi dei calciatori alla “creatività e all’elasticità necessarie” per interpretare la svolta epocale. Anche se prima si dovrà attendere il via libera alla stagione: “Non vedo l’ora di rivedere le partite, come tutti gli appassionati di calcio, ma rispettare le regole. I giocatori, che sono quelli che vanno in campo, rischiano di più e sono preoccupati. Bisogna capirlo e poi capire le istituzioni, perché si assumono responsabilità importanti e non è facile”.

Visualizza questo post su Instagram Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi. Feliz dia para todas as mães ???? Un post condiviso da Maria Dolores (@doloresaveiroofficial) in data: 3 Mag 2020 alle ore 1:29 PDT

Le mosse bianconere

Nuovi arrivi, trattative ma anche rinnovi di contratto. Il mercato della Juventus e di Paratici parte dalle conferme di Chiellini e Buffon, “rinnovi in dirittura d’arrivo” come confermato dallo stesso ds bianconero. Diverso il discorso per Dybala: l’intenzione è rinnovare anche con l’attaccante argentino, “la volontà è che resti con noi il più a lungo possibile”, ma l’isolamento e la positività della Joya hanno interrotto le comunicazioni. “Anche per Paulo stiamo parlando, purtroppo per lui sta vivendo questa esperienza negativa e gli facciamo un grande in bocca al lupo di pronta guarigione”.

Un occhio naturalmente anche al futuro e alla quota di italiani, visto che da tanti anni la presenza di calciatori azzurri alla Juventus non era mai stata così ridotta: “Il mercato italiano è anche una questione di generazione, ora è molto interessante e ci sono tanti giocatori giovani bravi, che possono fare un altro salto. Chiesa, Tonali, Castrovilli: la Nazionale sta dando una bella vetrina a questi calciatori”.

Molto calda in questo momento la linea che unisce Torino a Barcellona, con la trattativa Arthur-Pjanic in fase di decollo: “Noi parliamo sempre fra grandi club, ma non solo di calciatori o di scambi. Adesso siamo in un momento di chiacchiere”.





Il futuro di Higuain

Un capitolo a parte merita il futuro di Gonzalo Higuain, ancora in Argentina a fianco della madre e, secondo voci provenienti proprio dal paese sudamericano, non ancora convinto a ritornare vista la preoccupazione per il coronavirus: “Quando è partito era molto preoccupato, sono aspetti personali e non voglio entrare nel merito. Siamo legati a lui e quest’anno sta facendo una stagione straordinaria: speriamo continui con noi, per l’anno che resta di contratto”.

Il mercato stile Nba

Poca liquidità, tante difficoltà e meno introiti. Il mercato che attende le società europee si discosta molto da quelli passati: “Le società avranno sicuramente delle difficoltà in più, dovremo essere più creativi più elastici e avere formule diverse per i trasferimenti. Ho pensato che l’NBA potesse essere un esempio dal quale prendere spunto, ci sono molti scambi. Logicamente è molto lontana dal nostro sistema, è un sistema chiuso, ma ad esempio i famosi free agent da noi sono i parametri zero”. Il sistema chiuso, però, non è l’unica differenza tra il basket a stelle e strisce e il mondo del calcio europeo: “Un’altra differenza enorme è che la lega funge da stanza di compensazione. La lega che più ha seguito questo sistema come gestione è là Premier League, che gestisce i club inglesi direttamente come lega, promuovendo il marchio Premier League nel mondo”.





Gli scambi

Creatività per sopperire alle ridotte possibilità economiche del movimento, per non fermare il mondo del calcio e il mercato: “Scambi, formule creative, prestiti lunghi. Se non puoi comprare una casa, vai in affitto, se non puoi prendere un calciatore provi ad “affittarlo” il più a lungo possibile”. Evitando così il deprezzamento dei calciatori delle big europee: “Stiamo parlando di calciatori di grande livello. Scambiando i calciatori il valore di mercato non scenderà: i salari sicuramente si e si starà molto più attenti, mentre quando si dovranno acquistare i calciatori, il valore scenderà”. Stipendi più bassi, prezzi per le cessioni altrettanto, condizioni che tarpano le ali a diversi profili al centro del mercato, come Paul Pogba: “Un grandissimo calciatore, ma giocatori come lui faranno fatica. Avranno meno squadre che possono pagare questo tipo di salario”. Diverso il discorso per Cristiano Ronaldo: “Lui è un giocatore diverso dagli altri. È un grande che porta un aumento dei ricavi incredibile ed esponenziale. È un brand che va da solo all’intero del club. Per gli altri calciatori con un ingaggio molto alto la contrattazione sarà più difficile”.







Fonte