TORINO – Non bella ma vincente, imbattuta e ancora capolista. Se la rivoluzione sarrista resta ancora un’evoluzione in divenire, il dna della Juventus non cambia: massimo risultato ottenuto nel derby con il Torino, una vittoria arrivata dopo una partita non bella, in cui i bianconeri hanno faticato nel primo tempo per poi prendere in mano il pallino del gioco nella ripresa. Una Juve non spettacolare, ma che ha messo in grande difficoltà Sirigu, migliore in campo del Torino, mettendo a segno il gol partita con De Ligt su assist di Higuain. Il Pipita ha cambiato volto al derby, entrando con il giusto atteggiamento e mettendo un assist al bacio per il compagno di squadra: de Ligt che, nel primo tempo, ha rischiato per l’ennesima volta di incidere pesantemente sul match, colpendo un’altra volta il pallone con il braccio in area. La festa nel post partita ha messo l’episodio in secondo piano, ma evidentemente qualche problema di posizione o di postura c’è. “De Ligt aveva la mano al posto sbagliato nel momento sbagliato e il piede al posto giusto nel momento giusto” ha scherzato a fine partita Sarri: un’ammissione sul possibile calcio di rigore, una conferma sul colpo vincente del difensore olandese, ma soprattutto l’ironia necessaria a disinnescare una partita dalla tensione altissima.

Bentancur: ”L’ha cambiata Higuain”

Partita bloccata per lunghi tratti, con il Torino intento a chiudere ogni spazio alla Juventus e i bianconeri in difficoltà vista la serata negativa di Dybala e l’insipienza di Bernardeschi, forse il peggiore in questo ultimo periodo per la Vecchia Signora. “Una battaglia come tutti i derby – la conferma di Rodrigo Bentancur a fine partita -, ma alla fine Higuain ha cambiato la partita e abbiamo vinto, contava quello. Nel primo tempo abbiamo giocato una partita sporca, mentre nel secondo abbiamo giocato un po’ meglio”. Nonostante il recupero in extremis di Pjanic, schierato anche in condizioni non ottimali a sottolineare l’importanza del match, Bentancur ha iniziato la partita nel ruolo di mezz’ala, confermando il sorpasso ormai compiuto ai danni di Emre Can nelle gerarchie di Sarri: “Ho giocato in diverse posizioni però mi trovo meglio come mezz’ala destra, ma gioco ovunque voglia il mister. Mi mancava un po’ di fiducia e piano piano la sto ritrovando con Sarri: sto giocando e sono contento, devo ancora migliorare ma sono felice”.

Il derby di Ronaldo

Partita sottotono per Cristiano Ronaldo, alla ricerca vana del gol oltre che protagonista, insieme al granata Izzo, di un episodio quantomeno puerile e poco edificante: provocazione con il gomito di Ronaldo, sceneggiata di Izzo rimasto a terra per un paio di minuti. “Una vittoria importante contro un avversario sempre difficile – ha poi commentato CR7 sui social -. Il modo migliore per celebrare i 122 anni della Juventus. Ottimo lavoro ragazzi!”.







Fonte