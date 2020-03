Si va verso la chiusura al pubblico per la sfida tra Juventus e Milan. Dopo la conferma delle porte semiaperte di ieri, oggi il dibattito è deflagrato con virulenza. A pochi minuti dalla conferenza di presentazione della sfida da parte del tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, la voce di una chiusura dell’impianto al pubblico si fa sempre più insistente. In queste ore il Governo sta valutando la possibilità di procedere con la chiusura per la salvaguardia della salute pubblica.

Prima dell’inizio della conferenza stampa, ha preso la parola Claudio Albanese, capo della comunicazione della società bianconera, che ha confermato la riunione in corso in Prefettura: “Juventus rispetta qualsiasi decisione presa dalle autorità, la salute pubblica bene prioritario anche per la società. Informo che alle 17.30 sono stati convocati dal prefetto Palomba, il Questore, la Sindaca e i rappresentati della Juventus. Per tanto vi chiedo di non porre domande al nostro allenatore su coronavirus, sul calendario, sulle porte aperte o chiuse: sono argomenti che competono alle autorità e non all’allenatore”.