TORINO – Mentre il calcio italiano cerca una strada da imboccare per portare a conclusione la stagione, interrompendola oppure trovando una road map per assegnare lo scudetto disputando le partite mancanti, i tre calciatori della Juventus positivi al tampone per individuare il Covid-19 proseguono nel loro percorso. La luce alla fine del tunnel si avvicina per Rugani, positivo l’11 marzo, Matuidi, il cui risultato del tampone è datato 17 marzo, e Dybala, ultimo a risultare positivo. Le condizioni di tutti e tre sono buone, visto che anche Dybala ha superato il momento più brutto, come raccontato la scorsa settimana ai microfoni di Juventus Tv, e procedono verso la completa guarigione. Prima, però, sarà necessario superare il doppio ostacolo del tampone, due prove per confermate l’avvenuta guarigione dalla malattia che sta mettendo in ginocchio il mondo. E che ha fatto passare momenti difficili anche a un atleta come la Joya, mentre per gli altri due compagni i sintomi sono stati lievissimi, quasi impercettibili, a conferma che i misteri sulla patologia che colpisce principalmente il sistema respiratorio sono ancora molti.



Leggero miglioramento in Borsa

Dopo gli ottimi risultati registrati ieri a Piazza Affari, con il titolo in crescita del 5,07%, anche oggi il titolo Juventus ha fatto registrare il segno positivo alle contrattazioni, seppur meno ipertrofico rispetto a quello di ieri. Il titolo della società bianconera ha segnato un +0,8%, altra escursione in terreno positivo che testimonia l’ottima accoglienza degli investitori al piano “spalmastipendi”. Le quattro mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno non verranno infatti pagate dalla Juventus in questo anno sportivo e saranno iscritte a bilancio a luglio, quando i calciatori riceveranno, sempre nel caso in cui non si ritorni in campo, due mensilità e mezza. Una boccata d’ossigeno che permette una ricapitalizzazione del titolo, ma che non migliora l’andamento delle azioni bianconere nell’ultimo anno. Il 14 ottobre il titolo era quotato 1,32 euro, prima di iniziare a crollare qualche mese dopo, passando dagli 1,24 euro del giorno di San Valentino a 0,54 del 12 marzo, circa un mese dopo. Attualmente il valore è di 0,78 euro, con una perdita di oltre il 40% rispetto ad inizio 2020, un calo che ha tolto dal listino principale le azioni bianconere: l’operazione che ha permesso di risparmiare 90 milioni con il taglio di una parte degli stipendi è stata una mossa provvidenziale, accolta positivamente dal mercato.