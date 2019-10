TORINO – Un monologo toccante nel silenzio della sala Giovanni e Umberto Agnelli, il cuore dell’Allianz Stadium in cui sono stati battezzati in bianconero Ronaldo e Sarri. Parole di Claudio Marchisio per salutare il mondo del calcio, almeno momentaneamente: una carriera da calciatore vissuta quasi interamente con la maglia della Juventus, tranne un anno in prestito ad Empoli per ‘farsi le ossa’ e uno in chiusura di carriera allo Zenit San Pietroburgo, quando ormai le ossa erano fatte ma erano anche stanche e logore. Un calciatore rispettato anche fuori dal campo, con le sue prese di posizione mai banali su argomenti di attualità, per la sua estrazione popolare, per la rappresentazione di un sogno, quello del calciatore. “Ho scelto questa parola per riassumere tutto, ‘sogno’: ho iniziato a sei anni nei Pulcini della Juventus, fino a vestire la maglia che ho sempre sognato”. Vincendo sette Scudetti, quattro Coppa Italia, tre Supercoppa, e con due soli grandi rimpianti: “Non aver mai vinto la Champions, nonostante il ciclo vincente, e non esser diventato campione d’Europa con la Nazionale”.



“Avrete immaginato il perché vi ho chiesto di venire qui oggi, ho deciso di ritirarmi, è stata una decisione ponderata, ma difficile. Ho scelto un luogo come questo per annunciarlo. Ringrazio la Juventus che mi ha concesso questo luogo speciale. Ho passato una notte insonne, ho scelto la parola sogno per descrivere questa mia avventura. Il sogno di un bambino, il sogno di un ragazzo che intuisce di avere talento insieme a compagni che talento ne avevano, am non tutti potevano arrivare a coronare questo sogno. Serve anche al dedizione, il lavoro e anche la fortuna. Io fortuna ne ho avuta tanta, a trovarmi al posto giusto al momento giusto e prendere quel treno che passa una volta e avere sempre persone che mi hanno accompagnato. E mi hanno regalato emozioni e momenti indimenticabili dentro e fuori dal campo. Un sogno che ho vissuto con tutto me stesso, in ogni allenamento, in ogni partita, in ogni società con cui ho giocato. Juve, Empoli e poi lo Zenit. Quest’estate per me è stato un periodo difficile, ero in riabilitazione e dentro di me era scattato qualcosa. Cercavo di recuperare, tornare in campo, ma mi rendevo conto che la mia testa voleva fare qualcosa, ma il mio corpo non reggeva più come volevo. Lì cominciano le domande, vorresti dare tutto te stesso, essere quello che sei sempre stato, ma devi ragionare. E se non puoi dare quello che hai sempre dato era giusto arrivare a questa decisione. Non è importante l’età, è importante quello che senti veramente dentro. Negli ultimi mesi sono arrivate anche offerte importanti da altri continenti e da altri Paesi dove c’era grande interesse, ma dentro di me sapevo che non potevo rispettare quello che è Claudio, ossia quello che voleva dare tutto sé stesso. Da lì sono arrivato a questa decisione. […] Ho vinto tantissimo, con i miei compagni e queste emozioni rimarranno sempre dentro di me. Voglio ringraziare tutti, in primis la mia famiglia che mi è sempre stata vicina, a mia moglie e ai miei figli che sono stati sempre vicino a me. Sono un ragazzo cresciuto nella provincia di Torino che vedeva il mondo in Torino e sognava la sua squadra del cuore e ho realizzato questo sogno grazie alla mia famiglia. Sono molto emozionato, devo ammetterlo, ma adesso cambia tutto. Finisce una parte della mia vita e inizia un nuovo percorso. La mia famiglia mi ha insegnato che non bisogna avere paura del futuro, ma guardarlo con curiosità. Non so cosa farò, negli ultimi anni ho portato attività extracalcio, ma non mi precludo niente. Non se farò l’allenatore o qualche altra cosa. E’ giunto il momento di staccarmi, prendermi un po’ di tempo per la mia famiglia.



Claudio Marchisio, in questa decisione ha pesato il suo sentimento o il non voler accettare offerte?

“Non ho mai preso in considerazione offerte in Italia. Da lì la mia decisione di andare allo Zenit. Quest’anno ho dovuto rescindere il contratto con lo Zenit per una questione di rispetto, sapevo che avrei saltato gran parte della stagione. La voglia di continuare c’è sempre, ma devi guardarti dentro e capire se sei in grado di restare a quei livelli”.

Ha qualche rimpianto?

“Non vincere la Champions e non vincere l’Europeo con l’Italia. Non aver messo quei trofei in bacheca in quel ciclo vincente è il rimpianto più grande”.

Quando si è reso contro che il suo sogno si stava avverando?

“L’anno della Serie B. Quello è stato il treno che è passato e che sono riuscito a prendere. Vedevo le facce dei grandi campioni in Serie B, avevano compiuto una scelta difficile. Ma per me in quel momento indossavo la maglia della Juve, non della Juve in serie B. Ero felicissimo per quella situazione e dovevo sfruttarla al massimo”.

Qual è il gol che ricorda con maggior gioia?

“Due. Il primo contro l’Inter, non in questo stadio, all’Olimpico di Torino. Oltre a essere stato un gol stupendo, è stato importante. Venivo da un piccolo infortunio, mi affacciavo alla Nazionale maggiore e c’era l’Europeo. E poi il primo qui con la Juve, dove è nato quel ciclo vincente”.

Tra i rimpianti c’è quello di non aver avuto un saluto come Buffon o Del Piero?

“La tempistica è stata diversa, non era fine stagione. Il mio momento poi l’ho avuto, sono contento di aver lasciato questo ricordo nei tifosi e quel momento non lo dimentico. Giocavo nello Zenit, ma tornare qui era tornare a casa. Con i tifosi ho sempre avuto un grandissimo rapporto e me l’hanno dimostrato in quella giornata”.

Che partita vorrebbe rigiocare?

“Vorrei rigiocare la finale di Berlino. Se ci fosse la possibilità di rigiocarla, magari anche solo un tempo, non mi dispiacerebbe”.

Come si vede per il futuro?

“Non mi precludo nulla, devo vedere anche cosa il calcio potrà darmi e cosa io potrò dargli. Ho bisogno di tempo per decidere, perché sono decisioni da prendere con i tempi giusti”.

É stato tra i primi a usare i social in modo socialmente utile….

“Credo che la cosa più importante sia la responsabilità che hanno i ragazzi, soprattutto grazie alle possibili informazioni che ci sono quotidianamente, ai social, all’importanza che hanno ora i calciatori per i giovani. Non solo per essere un esempio positivo, perché siamo persone oltre che calciatori. Ognuno poi ha un carattere diverso. Io man mano col tempo ho capito che c’era bisogno di far sentire la mia voce fuori dal campo. Non ho mai avuto il problema di prendere le difese dei più deboli o di qualsiasi argomento. Senza avere paura, perché le critiche ci sono sempre. Le viviamo con le pagelle dopo la partita, per una gara non andata bene, non bisogna avere paura. Credo i giocatori debbano avere più coraggio”.

Vede un suo erede?

“E’ difficile da dire. Credo però che il calcio italiano stia cambiando. Ci sono sempre più giovani che hanno possibilità di giocare in grandi club. Lo stiamo vedendo nell’Inter con Sensi e Barella, che hanno la possibilità di giocare in grandi palcoscenici, ma non solo. Credo negli ultimi anni si stia facendo un grande lavoro e da italiano, da tifosi italiano, mi auguro che prima possibile la nostra società possa tornare ai vecchi livelli, ma è importante anche lavorare nel settore giovanile”.

Ha detto qualcosa ai suoi figli o a sua moglie?

“I miei figli oggi volevano giocare con me ed erano arrabbiato che dovessimo venire qui. Loro sono piccoli, è giusto abbiano il loro percorso. Io sono felice che ora avrò più tempo da dedicare loro e sono sicuro che anche loro, vedendo i loro volti, siano più felici di avere papà a casa.

Strano vedere Inter-Juve da fuori?

“Strano no, sono curioso come tutta Italia. Non ci resta che guardarla. Al di là di Conte che è andato all’Inter, c’è una squadra che sta facendo bene con grandi risultati e la Juve che ora deve inseguire. Sarà un grande match, io la vivo da fuori da tifoso juventino.

Si aspettava che Conte riuscisse a cambiare l’Inter in così poco tempo e pensi sia pronto ad aprire un altro ciclo?

“Secondo me basta guardare il volto dei giocatori dell’Inter. Sono gli stessi dell’anno scorso, ma hanno un altro spirito e questo sicuramente è la mano dell’allenatore”.

Si aspetta una corsa scudetto più aperta?

“Da fuori me lo auguro, ma è presto. Sarà un match acceso, ma ci sono ancora tante partite. Poi chiaro che vincere partite come queste, con tanta attesa, darà benzina per il resto del campionato, quindi sarà importante per le squadre far valere la propria forza in un match così”.

