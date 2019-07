Khedira e Kean verso la Premier

L’ultima tessera del mosaico Lukaku, uno sguardo d’insieme sul suo futuro conteso tra Juventus e Inter, è stata posata in queste ore. Il centravanti belga non risulta tra i convocati di Solskjaer per la partita che il Manchester United sosterrà in Norvegia contro il Kristiansund. Se la versione ufficiale, che farà saltare a Lukaku l’ennesima partita di pre-campionato, è un problema fisico che sta attanagliando il centravanti belga dall’inizio della preparazione, ufficiosamente il motivo è ormai palese. Lukaku è al centro di un vero e proprio intrigo di mercato, tra manovre di disturbo della Juventus trasformatesi in vero e proprio interesse e l’assalto mai portato a termine dall’Inter, gelato dalla valutazione di 85 milioni fatta dai Red Devils. I bianconeri possono vantare la pedina di scambio che ingolosisce gli inglesi, cioè Paulo Dybala: ma se Lukaku vede ormai conclusa la sua avventura in Premier League, altrettanto non si può dire della Joya, che vuole giocare tutte le carte a propria disposizione per convincere Sarri. Il rientro dalle vacanze dell’argentino è fissato per il 1 agosto, in anticipo di quattro giorni rispetto ai programmi: solo dopo il colloquio con il fantasista, e dopo aver sfoltito un po’ la rosa a disposizione rimpolpando il portafogli, Paratici potrà portare a termine l’eventuale trattativa. Il tempo non abbonda, la sensazione è che il duello con Marotta, al momento, sia la vera priorità per il dirigente bianconero.

Potrebbe essere l’Arsenal la destinazione di mercato di Sami Khedira, ormai fuori dai piani di Maurizio Sarri e della Juventus. Il centrocampista tedesco, di ritorno dalla tournée asiatica, è stato avvistato ieri all’Emirates Stadium di Londra, casa dei Gunners, nel corso dell’amichevole degli inglesi contro il Lione. L’incontro tra i dirigenti inglesi e l’ex Real Madrid potrebbe essere stato il primo passo di una trattativa concreta e che potrebbe concludersi a breve: la chiusura del mercato di Premier League è fissata per l’8 di agosto. Una destinazione, il campionato inglese, che il tedesco potrebbe condividere con un altro compagno di squadra, il giovane Moise Kean, messo sul mercato per fare cassa ma con il desiderio di poterlo “recomprare” in caso di definitiva esplosione. Sul piatto della bilancia l’Everton ha messo 40 milioni di euro, anche se proprio l’opzione di “recompra” è il nodo cruciale della trattativa.

Si riparte

Intanto domani riprenderanno gli allenamenti della Juventus dopo la tournée in Asia: Maurizio Sarri confida molto nel periodo che sta per iniziare e che si concluderà il 10 agosto con l’amichevole di prestigio contro l’Atletico Madrid in programma in Svezia. Saranno giorni di duro lavoro, di tattica e di tecnica, con l’intento di dare al suo sistema di gioco una colonna vertebrale forte e stabile. Difficile al momento capire quale possa essere lo schema applicato dal tecnico ex Napoli e Chelsea, dato che il mercato è ancora in alto mare sia in entrata, specialmente in attacco, che in uscita. Inizierà a lavorare con i compagni dopo il lungo infortunio anche il nuovo arrivo Ramsey: l’attesa è ormai conclusa, Sarri potrà quindi contare sulla qualità dell’ex Arsenal. Quale sarà la collocazione solo il tempo potrà dirlo: la configurazione in attacco della Juventus sarà un aspetto chiave.