Sentimenti contrastanti ma vissuti comunque con ottimismo verso il futuro. La quarta finale consecutiva di Coppa Italia della Juventus, conquistata con il doppio 1-0 rifilato all’Atalanta, ha permesso ai bianconeri di centrare un altro obiettivo stagionale: nella finale di maggio contro il Milan la squadra di Allegri proverà ad entrare nella storia alzando la quarta coppa nazionale consecutiva. “Tornare a Roma il quarto anno consecutivo per la finale di Coppa Italia è un risultato straordinario” ha cinguettato su Twitter un Allegri entusiasta del risultato ottenuto ma già focalizzato sui prossimi impegni: “Ora lavoriamo perché a maggio i motivi per festeggiare siano più di uno!”. Il riferimento è evidente, in questi otto giorni i bianconeri dovranno essere belli, splendenti e ottenere il massimo risultato possibile prima con la Lazio, quindi con il Tottenham.

OBIETTIVO SCUDETTO, PAURA HIGUAIN – Sabato la Juventus si troverà di fronte la Lazio di Simone Inzaghi, l’unica in grado di batterla allo StadiumHiguain in questa stagione: le fatiche della semifinale di Coppa Italia persa con il Milan saranno un ulteriore ostacolo per i biancocelesti, fiaccati nel fisico e nel morale dalla delusione con i rossoneri. Se le condizioni degli avversari, al netto dell’impegno in coppa anche per i bianconeri, sono un aspetto positivo, le condizioni di Gonzalo Higuain non possono far dormire serenamente Allegri. La botta alla caviglia rimediata nel derby sembrava risolvibile in pochi giorni: invece l’articolazione del Pipita, per quanto “asciutta e senza problemi” come specificato da Allegri in conferenza stampa ieri sera, fa ancora male al punto da mettere in dubbio la presenza del centravanti nella sfida dell’Olimpico di sabato.

RITORNO A WEMBLEY – La presenza di Higuain rimane in dubbio visto l’imminente match di mercoledì prossimo a Wembley contro il Tottenham, uno degli appuntamenti da non fallire in casa bianconera. Spurs che ieri hanno imitato i bianconeri nella FA Cup: in piccolo visto che con la vittoria contro il Rochdale è valsa l’accesso ai quarti di finale, in grande visto il roboante 6-1, con tripletta dell’ex juventino Llorente. Contro un Tottenham così, per quanto contro un’avversaria decisamente di livello inferiore, servirà il miglior Higuain. “Ci sono giocatori importanti per questa squadra, con giocatori come Paulo e Higuain è più facile – la conferma fornita ieri sera da Matuidi, tornato dopo l’infortunio muscolare -. È molto importante avere tutti i giocatori nelle migliori condizioni per le prossime partite”.