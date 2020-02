Le gambe fresche della Juventus contro i muscoli appesantiti dall’acido lattico del Verona, le motivazioni della corsa scudetto e la pressione di Inter e Lazio contro la serenità di chi sta vivendo una stagione fino ad oggi semplicemente strepitosa. Tutte condizioni azzerate dalla grandissima prova del Verona e dall’altrettanto deludente prestazione della Juventus, favorita dalla rosa lunga, dal riposo in settimana, dalla possibilità di preparare una sfida difficile ma non impossibile. Tutto si è sciolto nella serata del Bentegodi, la seconda sconfitta esterna consecutiva, la terza in campionato: una debacle che ha fatto passare in secondo piano il record di Ronaldo, a segno nella decima partita consecutiva.

Un Ronaldo a cui aggrapparsi

Il sarrismo, termine nato per esaltare il gioco di squadra e l’esaltazione dei meccanismi di gioco, resiste grazie alla qualità di un singolo giocatore. Nel naufragio di Verona è stato Cristiano Ronaldo l’unico ad provare a trascinare i compagni segnando per la decima partita consecutiva e stabilendo il nuovo record della storia della Juventus. A una partita di distanza dal primato di Batistuta e Quagliarella. Una macchina da gol che sta solo in parte nascondendo le falle del sistema, prima fra tutte la difesa: 23 gol subiti in 23 partite, uno meno del Verona di Juric, cinque in più dell’Inter di Conte. Scricchiola la difesa, soprattutto quando la Juventus riesce a passare in vantaggio: in quel momento, come accaduto anche a Verona, la luce si spegne, la difesa traballa.

Gambe e testa

Difficile pensare che in questo momento le gambe siano appesantite dai carichi di lavoro, presumibile che tra un paio di settimane, con l’arrivo della Champions League, la condizione possa migliorare. “Penso che le gambe siano a completa disposizione del cervello – ha commentato a caldo Sarri dopo il ko con il Verona -. Non ho mai visto una squadra non determinata fare una prestazione fisica di grande livello. Pensiamo prima di tutto alla testa, sapevamo che la loro pressione ci avrebbe costretti a uscire sporchi da dietro, ma ci avrebbe dato anche la possibilità di creare delle occasioni”. Testa, mentalità più che gambe e tenuta atletica: “Questo gruppo ha vinto largo ultimamente, con l’antagonista a dieci punti, ora si devono rendere conto che il futuro sarà diverso, fatto di campionati punto a punto”.

Problemi strutturali

L’infortunio di Douglas Costa, l’ennesimo, ha messo in luce alcuni problemi strutturali evidenziati dallo stesso Sarri in conferenza stampa a inizio febbraio: “La rosa è forte e mi devo adattare alle sue caratteristiche. Cambiare sette o otto giocatori a questo livello è mostruosamente difficile economicamente, devo adattarmi io e non affidarmi al mercato”. Gli infortuni del brasiliano, la condizione perennemente traballante di Ramsey, il percorso di crescita di Rabiot che sta necessariamente togliendo spazio a Matuidi, meno tecnico ma fondamentale per garantire equilibrio. Senza parlare della continua alternanza tra Higuain e Dybala, che non regala certezze a nessuno dei due, ancora meno a Sarri, da sempre abituato a puntare sui meccanismi di gioco rodati, oliati, provati e riprovati.

Szczesny: ”Imbarazzante lasciare punti così'”

Non crede a questioni di mentalità il portiere bianconero Szczesny: “In casa abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto molti gol, mentre in trasferta abbiamo avuto maggiori difficoltà. Bisogna correggerlo subito perché è imbarazzante che una squadra di questo valore lasci punti per strada in questo modo”. Correggere i problemi in difesa, ma nessun capo d’accusa nei confronti di Sarri: “Credo che la strada sia quella giusta però è chiaro che c’è un grande margine di crescita. In casa abbiamo visto una Juve che vince e gioca bene, in trasferta non siamo riusciti a farlo ma la strada è quella giusta”.







