Visualizza questo post su Instagram E estaaaaaa heeeeemmm e agora ???????????????? Un post condiviso da Elma Aveiro (@elma_oficial) in data: 14 Nov 2019 alle ore 12:24 PST

Tre gol per demolire la Lituania, un cambio accettato con il sorriso sulle labbra e con la permanenza in panchina con i compagni. Oltre alla reazione sui social degli amici e dei parenti di Ronaldo dopo la tripletta che ha certificato il suo ritorno dopo le due sostituzioni in bianconero. La serata migliore possibile per CR7, che con la maglia del Portogallo ha ritrovato il sorriso dopo il caso scoppiato domenica sera all’Allianz Stadium. Il primo attacco al mondo bianconero e a Maurizio Sarri è arrivato dalla sorella di Ronaldo, piccante su Instagram: “Dio non fallisce” è stato il primo post pubblicato da Elma Aveiro, seguito pochi minuti dopo da un eloquente “Sta bene, e adesso?”.

Tra i più attivi anche l’amico Miguel Paixão, compagno di avventure di Ronaldo, che sempre sui social ha velatamente risposto a Fabio Capello che aveva accusato il portoghese di non riuscire più a saltare il dribbling gli avversari: “Penso che avresti dovuto anche dribblare la difesa prima di segnare” ha scherzato l’amico di Cristiano.

Visualizza questo post su Instagram Só acho que devias ter driblado o defesa primeiro antes de rematar ???????? ?????? sssiiiiiiiiiiimmmmmmm ?? Un post condiviso da Miguel paixão (@miguelpaixao7) in data: 14 Nov 2019 alle ore 1:29 PST

Non è mancato il contributo di Katia Aveiro, altra sorella di CR7, che sempre su Instagram ha celebrato il fratello dopo la tripletta, che significa 98 gol con la maglia della nazionale lusitana per il 34enne attaccante di Madera.

Visualizza questo post su Instagram Não se brinca com o trabalho do pai ..???? E ele tá acabado !!! Imagina se não tivesse !!! Orgulho da mana !! Agora pensem!!!???????? #Vãosentirsaudades #memóriafraca #meurei #lutadordamana #opainãobrinca #Portugal #Deusnocomando?? Un post condiviso da Katia Aveiro (@katiaaveirooficial) in data: 14 Nov 2019 alle ore 1:09 PST

Adesso c’è ancora una partita per il Portogallo e per CR7, a cui non è bastato il 6-0 con la Lituania per staccare il pass per Euro 2020: dopo il match con il Lussemburgo il portoghese tornerà alla Continassa. Un momento atteso da Ronaldo e dalla Juventus, desiderosa di chiudere una pagina spinosa che, giorno dopo giorno, rischia di complicarsi sempre più, complice il grande ritorno di Cristiano e i problemi al ginocchio ormai evidentemente scomparsi. O forse mai così gravi da aprire un caso.